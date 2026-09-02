İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 3-4 Eylül İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 3 Eylül günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Bahçelievler

Bahçelievler ilçesinde 3 Eylül 2026 tarihinde saat 12.00 ile 19.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Yenibosna Merkez Mahallesi'ndeki Atatürk, Bahçıvan, Göl ve Melis sokakları ile Zafer Mahallesi'ndeki 1. Bahçecik, Akyol, Akşemsettin, Atatürk, Ayşeçavuş, Azimkar, Bilgili, Eşrefbey, Halilbey, Okumuş, Sardunya 1, Site 3, Taşkent, Tebriz ve Çalışkan sokakları etkilenecektir.

Bakırköy

Bakırköy ilçesinde 3 Eylül 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle çeşitli mahallelerde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sakızağacı Mahallesi'nde Taşhan ve İstanbul sokakları kesintiden etkilenecektir.

Yeşilköy Mahallesi'nde 14 Nisan, Ahmet Taner Kışlalı, Akanber, Bestekar Osman Nihat Akın, Endaze, Salihiye, Sait Faik Abasıyanık, Serbesti, Yeşil Zeytin ve Yeşilköy İstanbul sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Cevizlik Mahallesi'nde Ebuziya ve İstanbul sokakları, Yenimahalle Mahallesi'nde 10 Temmuz Sokak, Yeşilköy Mahallesi'nde Ahmet Taner Kışlalı Sokak ile Zeytinlik Mahallesi'nde Bilgi, Ebuziya, Ekrem Bey, Halit Ziya Uşaklıgil, Hoca Hasan, Lamibey, Mor Menekşe, Odabaşı, Pancar, Taşevler, Ömer Naci ve Şehit Nusret sokakları kesintiden etkilenecektir.

Basınköy Mahallesi'nde Florya ve Yan sokakları, Yeşilköy Mahallesi'nde Ahmet Taner Kışlalı Sokak ile Şenlikköy Mahallesi'nde Altay, Derya, Florya, Mektep ve Yeşilyurt sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ataköy 3, 4 ve 11. Kısım Mahallesi'nde Behçet Kemal Çağlar, Cevat Dursunoğlu, Dr. Remzi Kazancıgil, Kilitbahir, Melisa ve Refet Bele sokakları kesintiden etkilenecektir.

Bayrampaşa

Bayrampaşa ilçesinde 3 Eylül 2026 tarihinde saat 00.00 ile 07.00 arasında manevra çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Ortamahalle Mahallesi'ndeki Abdi İpekçi, Atik, Ay, Büyük Çınar, Fetih ve Harman sokakları ile Yenidoğan Mahallesi'ndeki Abdi İpekçi, Bayraktar, Büyük Çınar, Cengiz Topel, Doğu, Dilek Çıkmazı, Ersan, Kar Çıkmazı, Numunebağı, Sakin, Sert, Sönmez, Söğüt, Ufuk, Ulubatlı, Zeybek, Özgür, Şafak ve Şelale sokakları etkilenecektir.

Aynı çalışma kapsamında Gaziosmanpaşa ilçesinin Yenidoğan Mahallesi'ndeki Çınar Sokak'ta da elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Beylikdüzü

Beylikdüzü ilçesinde 3 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle Sahil Mahallesi'nde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenyurt

Esenyurt ilçesinde 3 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım, SCADA ve OSOS çalışmaları nedeniyle Akçaburgaz Mahallesi'nde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ayrıca aynı gün saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışmaları nedeniyle Koza Mahallesi'ndeki 1636, 1639, 1641, 1643 ve 1644. sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Sarıyer

Sarıyer ilçesinde 3 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yapılacaktır.

Kesintiden Cumhuriyet ve PTT Evleri mahallelerinin bazı bölgeleri etkilenecektir.

Maslak Mahallesi'nde Büyükdere Sokak'ta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

PTT Evleri Mahallesi'nde ise Hacıosman Bayırı Sokak kesintiden etkilenecektir.