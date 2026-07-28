İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 28-29 Temmuz İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 28 Temmuz günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Avcılar

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’ndeki Mahir ve Orhan Gazi sokaklarında, 28 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Cihangir Mahallesi’ndeki Burnaz ve Ormanlı sokaklarında, 28 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bahçelievler

Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki Yıldırım Beyazıt Sokak ile Zafer Mahallesi’ndeki Cumhuriyet, Gökdağı, Göldağı, Kurultay, Türkistan, Yeşil ve Yıldırım Beyazıt sokaklarında, 28 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bayrampaşa

Kocatepe Mahallesi’ndeki 15. Sokak, 2. Geçit Sokak, 9. Sokak ve Şehir Parkı Sokak’ta, 29 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Yıldırım Mahallesi’ndeki Aliya İzzetbegoviç, Koç ve Zafer sokaklarında, 29 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Altıntepsi Mahallesi’ndeki Gazi Osman Paşa, Plevne ve Şair Baki sokakları ile Terazidere Mahallesi’ndeki Emre, Filiz ve Meriç sokaklarında, 29 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Terazidere Mahallesi’ndeki Aydın, Hamdi Bey ve Manastır sokaklarında, 29 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Esenler

Havaalanı Mahallesi’ndeki Gelendört, Gökçay, Gölcük, Gölet, Gönen, Gönül, Göral, Gümrük ve Taşocağı sokaklarında, 28 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Havaalanı Mahallesi’ndeki Gülyüzü ve Taşocağı sokaklarında, 28 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Fatih Mahallesi’ndeki 203, 204, 206, 210 ve 211. sokaklarda, 28 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Turgut Reis Mahallesi’ndeki 420, 422, 423, 518, 520 ve 522. sokaklarda, 28 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Havaalanı Mahallesi’ndeki Kışla Sokak’ta, 28 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kağıthane

Gürsel Mahallesi’ndeki Festival, Işıklı, Kağıthane, Sarp, Seren ve Sevilen sokakları ile Merkez Mahallesi’ndeki Kağıthane Sokak’ta, 28 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Hamidiye Mahallesi’ndeki Ferman, Hendek, Karakaş, Menzil, Onur, Sena, Sürmene, Yağmur ve Çetinkaya sokakları ile Merkez Mahallesi’ndeki Ferman ve Kumral sokaklarında, 28 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki Beşparmak ve Gamzeli sokaklarında, 28 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Silivri

Fevzipaşa Mahallesi’ndeki Gölet Caddesi’nde, 28 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Balaban Mahallesi’ndeki Ertuğrulbey Sokak, Fevzipaşa Mahallesi’ndeki Cengiz, Doğanay, Hünkâr, Keten, Kuşak, Namık Kemal, Selimiye, Yusuf Ziya Kaya, Çaybaşı ve İsmail Hakkı Bilgiç sokakları, Çeltik Mahallesi’ndeki İskenderiye Sokak ile İsmetpaşa Mahallesi’ndeki Namık Kemal, Uzay, Yörük, Çobanyıldızı ve İris sokaklarında, 28 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kurfallı Mahallesi’ndeki Aydoğmuş Çıkmazı, Ayhan, Kale, Kavis, Koruçeşme, Safranbolu, Sancaktar ve Sıhhiye sokaklarında, 28 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında ekonomik ömrünü tamamlayan şebeke unsurlarının yenilenmesi nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Yeni Mahalle’deki Cuma Çıkmazı, Ferah, Gazi, Hızır, Kardeş Çıkmazı, Muazzizbey, Osmanbey, Sarıkamış, Ses, Turgut Reis, Yaprak, Yıldırım, Çizgi, İrem ve Şenel sokaklarında, 28 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Fener Mahallesi’ndeki Acabuga, Aral, Ata Eren, Atlı, Baskın, Boşnak Hoca, Biber Mehmet, Cami Şerif, Demir Ali Onbaşı, Demirci, Demirkaya, Demirtunç, Efeler, Erdoğan Kaptan, Ergen, Eryaman, Erişken, Eski Kurfallı, Eski İstanbul, Eğriçimen, Gurme, Gökun, Gülbağı, Gülfidan, Gülmercan, Gürsoy, Hakan Yıldız, Harman Pınar, Harmandar, Kabay, Karasakal, Kaygın, Kemal Cam, Kırkahve, Kurfallı, Köprülü, Menderes, Mezarlık, Meşrutiyet, Muhsin Yazıcıoğlu, Mustafa Kemal, Nefis, Neyzen, Sincan, Taşkıran, Tek, Tüzel, Yalçınkaya, Zürap Akar ve Özkoç sokaklarında, 28 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.