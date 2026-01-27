İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 27-28 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 27 Ocak günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

ARNAVUTKÖY

27 Ocak 2026 tarihinde Arnavutköy ilçesinde farklı mahallelerde planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır. Merkez Yeniköy Mahallesi'nde yatırım ve ekonomik ömür nedeniyle yenileme çalışmaları kapsamında saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır. Dursunköy Mahallesi'nde aynı saat aralığında SCADA ve OSOS çalışmaları nedeniyle kesinti uygulanacaktır.

Merkez Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi ile Yavuz Selim Mahallesi'nde kapsamlı trafo merkezi bakımı sebebiyle 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecektir. Hastane Mahallesi ile Çatalca ilçesine bağlı Nakkaş Mahallesi'nde SCADA ve OSOS çalışmaları nedeniyle yine 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kesinti yapılacaktır.

Merkez İmrahor Mahallesi'nde yatırım ve yenileme çalışmaları sebebiyle 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Merkez Hadımköy Mahallesi'nde yeni kablo bağlantısı çalışması nedeniyle 10.00 ile 12.00 saatleri arasında kesinti olacaktır. Merkez Nenehatun Mahallesi'nde kapsamlı trafo bakımı sebebiyle 11.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır.

AVCILAR

27 Ocak 2026 tarihinde Avcılar ilçesinde Cihangir Mahallesi'nde abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün Ambarlı Mahallesi'nde de abone ve şube bağlantısı çalışmaları kapsamında 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecektir.

BAĞCILAR

Bağcılar ilçesinde 27 Ocak 2026 tarihinde geniş kapsamlı bakım çalışmaları yapılacaktır. 15 Temmuz Mahallesi ile Bağlar Mahallesi'nde önleyici bakım çalışmaları sebebiyle 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacaktır. Demirkapı Mahallesi'nin farklı sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle aynı saat aralığında birden fazla planlı kesinti uygulanacaktır. Ayrıca Fatih Mahallesi'nin belirli sokaklarında da kapsamlı trafo bakımı sebebiyle 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecektir.

BAŞAKŞEHİR

Başakşehir ilçesi Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'nde 27 Ocak 2026 tarihinde abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle saat 09.00 ile 17.00 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

27 Ocak 2026 tarihinde Büyükçekmece ilçesinde Ekinoba Mahallesi ile Mimar Sinan Merkez Mahallesi'nde kapsamlı trafo merkezi bakımı yapılacaktır. Bu çalışmalar nedeniyle söz konusu mahallelerde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır.

ESENLER

Esenler ilçesinde 27 Ocak 2026 tarihinde Oruçreis Mahallesi'nde önleyici bakım çalışmaları nedeniyle 09.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır. Fatih Mahallesi'nde ise yatırım ve dönüşüm çalışmaları sebebiyle 10.00 ile 18.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecektir.

GAZİOSMANPAŞA

Gaziosmanpaşa ilçesinde 27 Ocak 2026 tarihinde Kazım Karabekir Mahallesi'nde önleyici bakım çalışmaları nedeniyle 09.00 ile 18.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün Bağlarbaşı, Fevzi Çakmak ve Şemsipaşa mahallelerinde de önleyici bakım çalışmaları kapsamında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacaktır.

KAĞITHANE

Kağıthane ilçesi Gültepe ve Hamidiye mahallelerinde 27 Ocak 2026 tarihinde planlı elektrik kesintileri yapılacaktır. Gültepe Mahallesi'nde yatırım ve ekonomik ömür nedeniyle yenileme çalışmaları sebebiyle 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Hamidiye, Merkez ve Şirintepe mahallelerinde ise abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecektir.