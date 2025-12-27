İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 27-28-29 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 27 Aralık günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Sultangazi

29 Aralık 2025 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kesinti nedeni abone ve şube bağlantı çalışmasıdır.

Kesintiden etkilenecek bölgeler Merkez İsmetpaşa Mahallesi sınırları içinde bulunan 101., 104. ve 91. sokaklardır.

Çalışmalar iş sağlığı ve güvenliği kuralları gözetilerek gerçekleştirilecektir.

Aynı gün saat 10.00 ile 18.00 arasında ikinci bir kesinti daha yapılacaktır.

Kesinti nedeni yine abone ve şube bağlantı çalışmasıdır.

Etkilenen bölgeler Merkez Uğur Mumcu Mahallesi sınırlarında yer alan 2278., 2302., 2305., 2306., 2307., 2308., 2309., 2312., 2313., 2314., 2318. sokaklar ile Atatürk, K ve Muhsin Yazıcıoğlu sokaklarıdır.

Eyüpsultan

29 Aralık 2025 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti nedeni abone ve şube bağlantı çalışmasıdır.

Kesintiden Merkez Alibeyköy Mahallesi Uludağ Sokak etkilenecektir.

Çalışmalar iş sağlığı ve güvenliği esas alınarak yürütülecektir.

Güngören

27 Aralık 2025 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında üç ayrı çalışma kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Birinci kesinti yatırım ve ekonomik ömür sebebiyle yenileme çalışmasıdır.

Etkilenen sokaklar Gençosman Mahallesi sınırlarında bulunan Geçit, Kaymakçı, Kaynak, Kışla, Madalya, Mehmetçik, Mera, Merhale, Meslek, Sardunya, Yolcu, İmece, İnce ve Şebboy sokaklarıdır.

İkinci kesinti yatırım ve dönüşüm çalışması kapsamındadır.

Gençosman Mahallesi'nde Ak, Davutpaşa 1., Geçit, Güzeller, Mehmetçik, Merhale, Sardunya, Semiz, Uzay, Yolcu, Özlem ve Şebboy sokakları ile Sanayi Mahallesi'nde Başaklı ve Davutpaşa 1. sokaklar etkilenecektir.

Üçüncü kesinti manevra çalışması nedeniyle yapılacaktır.

Gençosman Mahallesi'nde Dumlupınar, Geçit, Kaynak, Manolya, Semiz, Tatlısu, Yetkin, Yeşilova, Yönetici, Çinçindere ve İmece sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Çatalca

28 Aralık 2025 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kesinti nedeni yatırım ve ekonomik ömür sebebiyle yenileme çalışmasıdır.

Muratbey Merkez Mahallesi'nde Akçeşme, Fabrikalar ve Çatalca Yolu sokakları ile Örcünlü Mahallesi Başkomutan Sokak kesintiden etkilenecektir.

Büyükçekmece

29 Aralık 2025 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında yatırım kapsamında SCADA ve OSOS çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ahmediy e Mahallesi'nde Ahmediye Bahşayiş, Akasya 3, Bahar 4, Bayır 1, Burçak 2, Bülbül 6, Duman, Eski Cami, Gölkaya, Gül 4, Güney 2, Güneş 5, Karanfil 1, Palmiye 3, Pelit 1, Rüzgargülü, Saray 2, Zambak 6, Zarif 1, Çatalca Yolu ve Çiçek 5 sokakları etkilenecektir.

Ayrıca Çatalca ilçesine bağlı Bahşayiş Mahallesi'nde Aksaray, Atabey, Cemahir, Dağ Çileği, Feyzullah, Kuruçeşme, Sütçü Pınar, Çamlıktepe, Çanakkale, Çağribey, Çınarlar, Çotanak, Çiçektepe ve İzzettin sokakları ile Muratbey Merkez Mahallesi'nde Erikli ve Çatalca Yolu sokaklarında da kesinti uygulanacaktır.

Başakşehir

28 Aralık 2025 tarihinde saat 00.00 ile 04.00 arasında yatırım ve ekonomik ömür sebebiyle yenileme çalışması yapılacaktır.

Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'nde çok sayıda cadde ve sokak kesintiden etkilenecektir. Bunlar arasında Adnan Kahveci, Anadolu, Atlas, Açelya, Begonya, Boğazköy, Gülhatmi, Hüseyin Diren, Kazım Karabekir, Mareşal Fevzi Çakmak, Mustafa Kemal Atatürk, Namık Kemal, Turgut Özal ve İsmet İnönü caddeleri ile pek çok sokak bulunmaktadır.

Aynı kesinti kapsamında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi Meltem Sokak ile Esenyurt Koza Mahallesi Atatürk Sokak ve Orhan Gazi Mahallesi 1734. Sokak da etkilenecektir.

Ayrıca 28 Aralık 2025 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Ziya Gökalp Mahallesi genelinde yatırım ve ekonomik ömür sebebiyle yenileme çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.