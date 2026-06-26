İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 26-27 Haziran İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 26 Haziran günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Arnavutköy

Arnavutköy ilçesi Hastane Mahallesi’nde 26 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Arnavutköy ilçesi Merkez Hastane Mahallesi’nde Bera, Hadımköy İstanbul ve Org. Eşref Bitlis sokaklarında 26 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Arnavutköy ilçesi Merkez Hadımköy Mahallesi’nde Ayasofya ve Elvan sokakları ile Hastane Mahallesi’nde Ayasofya, Balaban, Bera, Gökyüzü, Gülfer, Hadımköy İstanbul, Hayrettin, Kaçkar, Terakki ve Şehmuz sokaklarında 26 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Arnavutköy ilçesi Merkez İmrahor Mahallesi’nde Abdullah Gül, Alyaprak, Atanur, Battal, Behiye, Berhudar, Bestegül, Devekuşu, Dönence, Elit, Endam, Erkin, Ferhatpaşa, Halit, Kamuran, Kayyum, Kübra, Kitap, Layiha, Levent, Nardalı, Onbaşı, Reşadiye, Sait, Sevban Mehmet, Vanilya, Yeşil Çayır, Çamlıyayla, Çavuşoğlu, Özaltan, Özgü, İmrahor ve Şirinevler sokaklarında 26 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında yeni kablo bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağcılar

Bağcılar ilçesi Merkez Mahmutbey Mahallesi’nde Hacı Bostan Sokağı’nda 26 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağcılar ilçesi Mahmutbey Mahallesi’nde 26 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağcılar ilçesi Merkez 15 Temmuz Mahallesi’nde 1433, 1434, 1436, 1438, 1439 ve Gülbahar sokaklarında 26 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Başakşehir

Başakşehir ilçesi Kayabaşı Mahallesi’nde 26 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beylikdüzü

Beylikdüzü ilçesi Merkez Yakuplu Mahallesi’nde Zümrüt Sokağı’nda 26 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenler

Esenler ilçesi Merkez Birlik Mahallesi’nde 814, 817, 826, 827, 828 ve Fatih Sultan Mehmet sokaklarında 26 Haziran 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenler ilçesi Merkez Birlik Mahallesi’nde 857, 858, 859, 864, 865, Karaoğlanoğlu ve Kırım sokakları ile Havaalanı Mahallesi’nde Kırım Sokağı’nda 26 Haziran 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenler ilçesi Merkez Birlik Mahallesi’nde 251, 255, 256, 257 ve 259. sokaklarda 26 Haziran 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenler ilçesi Merkez Birlik Mahallesi’nde 832, 833, 834, 835 ve Atışalanı sokaklarında 26 Haziran 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Gaziosmanpaşa

Gaziosmanpaşa ilçesi Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi’nde 760, 760/1, 775, 778, 779, 780, 780/1, Barbaros, Hekimsuyu, Validesuyu ve İstanbul sokakları ile Yeni Mahalle’de 538 ve Hekimsuyu sokaklarında 26 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Gaziosmanpaşa ilçesi Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi’nde 772, 773, 774, 774/1, 775, 776, 785, 788, 788/1, 789, 790, 793, 794, 795, 802 ve Barbaros sokakları ile Şemsipaşa Mahallesi’nde 15. Sokağı’nda 26 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı çalışma kapsamında Sultangazi ilçesi Merkez Esentepe Mahallesi’nde 2390/1. Sokağı da etkilenecektir.

Gaziosmanpaşa ilçesi Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi’nde 761, 775, 776, 777, 780/1, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 788/1, 789, 790, 791, 792, 795 ve 796. sokaklarda 26 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güngören

Güngören ilçesi Merkez Güven Mahallesi’nde Eski Londra Asfaltı, Kahraman, Lalezar, Menderes ve Uçak sokaklarında 26 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güngören ilçesi Merkez Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’nde Alaybey, Fatih, Kasım ve Kızılcık sokaklarında 26 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güngören ilçesi Merkez Mahallesi’nde Atatürk, Bülbül, Geyik, Gül, Gün, Gün 1. Çıkmazı, Güvercin, Karaca, Karanfil, Kumru, Leylak, Menekşe, Serdar, Sülün, Taşkent, Tınaz, Çankaya, Çapraz ve Şahin sokaklarında 26 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güngören ilçesi Merkez Mareşal Çakmak Mahallesi’nde Mehtap, Ortaç, Çiçekçi ve Çiğdem sokaklarında 26 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sarıyer

Sarıyer ilçesi Merkez Maslak Mahallesi’nde Hadımkoru Yolu Sokağı’nda 26 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sarıyer ilçesi Merkez Maslak Mahallesi’nde Ahi Evran, AOS 38, AOS 39, AOS 40, AOS 41, AOS 42, AOS 43 ve Büyükdere sokaklarında 26 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sultangazi

Sultangazi ilçesi Merkez İsmetpaşa Mahallesi’nde 131/1, 132, 133, 134, 69, 71, 74, 75, 76, 85 ve Eski Edirne Asfaltı sokaklarında 26 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sultangazi ilçesi Merkez Uğur Mumcu Mahallesi’nde 2261. Sokağı’nda 26 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.