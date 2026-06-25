İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 25-26 Haziran İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 25 Haziran günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Arnavutköy

Hastane Mahallesi’nde 25 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Hastane Mahallesi’nde 26 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Merkez Hastane Mahallesi’nde Bera, Hadımköy İstanbul ve Org. Eşref Bitlis sokaklarında 26 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Merkez Hadımköy Mahallesi’nde Ayasofya ve Elvan sokaklarında; Hastane Mahallesi’nde ise Ayasofya, Balaban, Bera, Gökyüzü, Gülfer, Hadımköy İstanbul, Hayrettin, Kaçkar, Terakki ve Şehmuz sokaklarında 26 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Merkez İmrahor Mahallesi’nde Abdullah Gül, Alyaprak, Atanur, Battal, Behiye, Berhudar, Bestegül, Devekuşu, Dönence, Elit, Endam, Erkin, Ferhatpaşa, Halit, Kamuran, Kayyum, Kübra, Kitap, Layiha, Levent, Nardalı, Onbaşı, Reşadiye, Sait, Sevban Mehmet, Vanilya, Yeşil Çayır, Çamlıyayla, Çavuşoğlu, Özaltan, Özgü, İmrahor ve Şirinevler sokaklarında 26 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında yeni kablo bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bahçelievler

Merkez Çobançeşme Mahallesi’nde Sanayi Sokak’ta 25 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Merkez Kocasinan Merkez Mahallesi’nde Ağaç, Eski Edirne Yolu, Orman 1, Paşa, Selin, Çandar ve Ülkü 1 sokaklarında; Yenibosna Merkez Mahallesi’nde ise Eski Edirne Yolu, Güneşli Yolu, Tanyeli, Tarlabaşı, Varto, Çeşme 3 ve Ömer Seyfettin sokaklarında 25 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Başakşehir

Merkez Kayabaşı Mahallesi’nde Yiğitalp Sokak’ta 25 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beylikdüzü

Merkez Büyükşehir Mahallesi’nde Cumhuriyet ve İbni Sina sokaklarında 25 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Merkez Kavaklı Mahallesi’nde Katip Çelebi, Köprülü Mehmet Paşa, Mehmet Akif Ersoy, Oğuzhan, Sokullu, Yeşilyurt, Zağanos Paşa ve İbrahim Müteferrika sokaklarında 25 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Merkez Yakuplu Mahallesi’nde Birlik ve Dereboyu sokaklarında 25 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Merkez Adnan Kahveci Mahallesi’nde Davut Paşa ve Tersane sokaklarında 25 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çatalca

Merkez Kestanelik Mahallesi’nde Testi Çıkmazı Sokak’ta; Oklalı Mahallesi’nde ise Eski Edirne Asfaltı, Katmer Çıkmazı, Katre Çıkmazı, Katip, Kavun Çıkmazı, Kaygısız Çıkmazı, Kaynak Çıkmazı, Kayyum, Kaşif, Seval, Yol Altı ve Şahinler sokaklarında 25 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Merkez Kabakça Mahallesi’nde Hanice, Yavuz Selim ve Çalmar sokaklarında; Kaleiçi Mahallesi’nde Tolunay Sokak’ta; İnceğiz Mahallesi’nde ise Acısu Çıkmazı, Alacalı, Arif Nihat Asya, Aynur, Açıkalın Çıkmazı, Birgül, Can, Gazibaba, Gelincik, Gülağacı, Hamamönü, Hanice, Kabakça, Lokmacık Çıkmazı, Mehmetefendi, Mehpare Çıkmazı, Melek Çıkmazı, Melike, Memduh, Menemen, Numan Çıkmazı, Sultan Çeşme, Sümer, Yüksel, Zarif ve Özyuva sokaklarında 25 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenler

Merkez Fatih Mahallesi’nde 204., 218., 219., 267., Aksaray ve Anafartalar sokaklarında; Tuna Mahallesi’nde ise 738. Sokak’ta 25 Haziran 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Merkez Fatih Mahallesi’nde 204., 210., 211., 212. ve Aksaray sokaklarında 25 Haziran 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Merkez Kazım Karabekir Mahallesi’nde 1008., 1015. ve Mehmet Akif Ersoy sokaklarında 25 Haziran 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenyurt

Merkez Battalgazi Mahallesi’nde 306., Ahmet Arif, Dere Yolu, Doğalgaz, Ece, Evren, Ferah, Hilal, Küme Evler, Mevsim, Rüzgar, Çamlıbel, Özen ve İklim sokaklarında; Bağlarçeşme Mahallesi’nde Bağlarçeşme Sokak’ta; Pınar Mahallesi’nde ise 1227., 1230., 1233., 1234., 1235., 1236., 1237., 1238., 1239., 1240., 1289., 1290., 1476., 1477., 1478., 1479., 1483., 1484., 1485., 1486., 1487., 1488., 1489., 1490., 1491., 1492., 1498., 1499., 1500., 1501., 1502., 1503., 1504., 1506., 1507., 1509., 1510., 1569., 1576., 1577., Ahmet Arif ve Sivas Kongre sokaklarında 25 Haziran 2026 tarihinde saat 08.30 ile 12.30 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Merkez Bağlarçeşme Mahallesi’nde Ahmet Arif ve Bağlarçeşme sokaklarında; Fatih Mahallesi’nde Ünverdi Sokak’ta; Pınar Mahallesi’nde 1215., 1216., 1217., 1218., 1219., 1220., 1221., 1222., 1240., 1241., 1242., 1243., 1244., 1245., 1246., 1263., 1274., 1279., 1282., 1283., 1288., 1576. ve Yaşar Kemal sokaklarında; Yeşilkent Mahallesi’nde ise 1293., 1294., 1295., 1296., 1297., 1298., 1299., 1300., 1301., 1305., 1310., Ahmet Arif, Gazi, Hacı Bayram Veli ve Nazım Hikmet sokaklarında 25 Haziran 2026 tarihinde saat 13.30 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Gaziosmanpaşa

Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi’nde 760., 760/1., 775., 778., 779., 780., 780/1., Barbaros, Hekimsuyu, Validesuyu ve İstanbul sokaklarında; Yeni Mahalle’de ise 538. ve Hekimsuyu sokaklarında 26 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi’nde 772., 773., 774., 774/1., 775., 776., 785., 788., 788/1., 789., 790., 793., 794., 795., 802. ve Barbaros sokaklarında; Şemsipaşa Mahallesi’nde 15. Sokak’ta; Sultangazi ilçesine bağlı Merkez Esentepe Mahallesi’nde ise 2390/1. Sokak’ta 26 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi’nde 761., 775., 776., 777., 780/1., 781., 782., 783., 784., 785., 786., 787., 788., 788/1., 789., 790., 791., 792., 795. ve 796. sokaklarında 26 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güngören

Merkez Sanayi Mahallesi’nde Adatepe, Barbaros Hayrettin, Doruk, Engin, Ergenekon, Kavak, Malazgirt, Nazlı, Oğuzhan, Piyale, Vali, Yeşilyurt, Yıldıran ve İstiklal sokaklarında 25 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kağıthane

Merkez Seyrantepe Mahallesi’nde Acıbadem, Asaf, Binnur, Cevher, Doğan, Ecrin, Elvan, Kağıthane Barbaros, Yıldız, Çamözü, Çağdaş, Çelikay, Çetin, Çile, Çilek ve Çiçekçi sokaklarında; Yeşilce Mahallesi’nde ise Atatürk, Barbaros, Denizatı, Devir, Dolunay, Dostluk, Doğuş, Dik, Halil Rahman, Kağıthane Barbaros ve Ulubaş sokaklarında 25 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında yük bölümü çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Gürsel Mahallesi’nde 25 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Merkez Seyrantepe Mahallesi’nde Yıldız ve Zühre sokaklarında 25 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında yük bölümü çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Hamidiye Mahallesi’nde 25 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.