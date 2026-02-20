İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 20-21 Şubat İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 20 Şubat günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde!

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Arnavutköy

Arnavutköy ilçesinde 20 Şubat 2026 tarihinde farklı mahallelerde planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır. Hadımköy Mahallesi Ayasofya Sokak ile Çatalca Nakkaş Mahallesi Mühendis Sokak bölgelerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Adnan Menderes, Fatih, Tayakadın ve Çilingir mahallelerinde belirtilen çok sayıda sokakta saat 09.00 ile 15.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Boğazköy İstiklal Mahallesi ile Yunus Emre Mahallesi'nde yer alan bazı sokaklarda ise saat 09.30 ile 16.00 arasında kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir.

Bahçelievler

Bahçelievler ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Ahmet Yesevi, Akgün 1, Aktaş, Aktaş Çıkmazı, Fatih 1, Fatih Çıkmazı, Güneşli Çıkmazı, Hereke, Hürriyet ve Polat sokaklarında 20 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Başakşehir

Başakşehir ilçesinde 20 Şubat 2026 tarihinde saat 07.00 ile 15.00 arasında çeşitli mahallelerde planlı elektrik kesintileri yapılacaktır. Şamlar Mahallesi ile Eyüpsultan ilçesine bağlı Yeşilpınar Mahallesi Volkan Sokak'ta yatırım ve ekonomik ömrünü tamamlayan hatların yenilenmesi çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Güvercintepe Mahallesi'nde belirtilen çok sayıda sokakta kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir. Ayrıca Küçükçekmece ilçesi Söğütlü Çeşme Mahallesi Halkalı Sokak da aynı çalışma kapsamında kesintiden etkilenecektir.

Beylikdüzü

Beylikdüzü ilçesinde 20 Şubat 2026 tarihinde Dereağzı Mahallesi Feride, Münevver ve Zerafet sokaklarında saat 08.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Adnan Kahveci Mahallesi Erata Sokak ile Kavaklı Mahallesi Gürses Sokak'ta ise saat 09.00 ile 15.00 arasında önleyici bakım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Büyükçekmece

Büyükçekmece ilçesinde 20 Şubat 2026 tarihinde farklı mahallelerde planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır. Alkent 2000 Mahallesi'nde saat 09.00 ile 15.00 arasında SCADA ve OSOS yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kamiloba Mahallesi Ayvaz 1 ve Çakıl Yolu sokakları ile Çatalca Ovayenice Mahallesi Duru Sokak'ta saat 09.00 ile 17.00 arasında SCADA ve OSOS çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir. Güzelce, Kamiloba, Mimaroba, Sinanoba ve Celaliye mahallelerinde belirtilen çok sayıda sokakta ise saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çatalca

Çatalca ilçesinde Nakkaş Mahallesi Mühendis Sokak'ta saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Ayrıca Ovayenice Mahallesi Duru Sokak'ta saat 09.00 ile 17.00 arasında SCADA ve OSOS çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.