İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 20-21 Ağustos İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 20 Ağustos günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

AVCILAR

Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Köroğlu Sokak’ta, önleyici bakım çalışması nedeniyle 20 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ambarlı Mahallesi’nde Aksu, Alo, Balaban, Beyazzambak, Beşevler, Birdal, Cami Yolu, Cumhuriyet, Dar, Dr. Sadık Ahmet, Gazete, Güleryüz, Güngör, Güven, Huzur, Hikmet, Marmara Sahil, Meltem, Peri, Plaj Yolu, Prof. Dr. Mehmet Safa Karatay, Rüzgarlı, Sahil Yolu, Sebat, Toprak, Uğurlu, Yalı, Çelik, Çeşme, Çimenli, Öğretmenler, İhsanbey, İskele ve Şehit Er Refik Eyilmez sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle 20 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.05 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Denizköşkler Mahallesi’nde Ada Çıkmazı, Ahmet Kaya, Akgeyik, Akın, Akkoyun, Akkuzu, Altuner, Ara, Arka, Aslı, Asma, Ataman, Avize, Babacan, Balıkçı, Basmacı, Bayır, Bayrakçı, Bilen, Cevahir, Civciv, Deniz, Denizköşkler, Derya, Derya Blokları, Dr. Sadık Ahmet, Dündar, Dilaver, Dilek, Dişçi, E 5 Yanyol, Efe, Er Çıkmazı, Ersoy, Erişir, Eğik, Ferah Çıkmazı, Fesleğen, Fikret, Filiz, Fiske, Gemi, Gemici Çıkmazı, Gönül, Gül, Gülden, Güray, Güzel, Hal Çıkmazı, Haluk, Hürriyet, Ihlamur, Itır, Karaca, Karaman, Kartal, Kazak, Kemal Sunal, Keskin, Kına, Kışla, Kopan, Koru Çıkmazı, Kulaç, Kuzu, Köşk, Levent, Leylak, Mehtap, Mert, Mızrak, Muhtar Kazım Akgül, Muzaffer, Mümtaz, Mine, Misket, Nane, Orhan Kemal, Orhan Veli, Oya, Panter, Piliç, Rana, Reyhan, Rıhtım, Rüzgarlı, Saksı, Salkım, Sarı Lale, Seda, Seher Çıkmazı, Serezli, Serçe, Set, Sevgi, Seçkin, Sırma, Su, Tavla, Tel, Tunay, Turna, Tilki, Vaiz, Yakamoz, Yarasa, Yasin, Yay, Yeşil Ördek, Yosun, Zafer, Zeybek, Çalgı, Çavuşoğlu, Çukur ve İlk sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle 20 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.05 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Cihangir Mahallesi Portakal Sokak’ta abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle 20 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BAŞAKŞEHİR

Kayabaşı Mahallesi Veysel Karani Sokak’ta kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle 20 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kayabaşı Mahallesi Emir Sultan Sokak’ta kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle 20 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ESENLER

Birlik Mahallesi 837., 842., 844. ve 845. sokaklarda abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle 20 Ağustos 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Fatih Mahallesi 203., 204., 206., 210. ve 211. sokaklarda abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle 20 Ağustos 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kemer Mahallesi 940. Sokak ve Kemer Sokak ile Namık Kemal Mahallesi 2. Sokak’ta abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle 20 Ağustos 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Oruçreis Mahallesi 580. ve 587. sokaklar ile Tuna Mahallesi 697. Sokak’ta manevra çalışması nedeniyle 20 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ESENYURT

Namık Kemal Mahallesi Tonguç Baba Sokak ile Zafer Mahallesi 129., 130., 131., Deniz Gezmiş ve Rıfat Ilgaz sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle 20 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Osmangazi Mahallesi Açelya Sokak’ta abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle 20 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KAĞITHANE

Gürsel Mahallesi Doğandere, Dünür, Eski Beşiktaş, Fasıl, Gebzeli, Görgülü, Işıl, Kumlu, Nişane, Selen, Tümleç, Umera, Vefa, Yadigar, Zemheri, Çağlar ve Çiftlik sokakları ile Talatpaşa Mahallesi Dünür ve Çağlar sokaklarında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle 20 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Sultan Selim Mahallesi Aydınlar ve Taşçı sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle 20 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Hamidiye Mahallesi Dilaver, Nar ve Serdar sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle 20 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.00 ile 21.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.