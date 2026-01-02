İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 2-3 Ocak 2026 İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 2 Ocak günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

AVCILAR

Avcılar ilçesinde 2 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Merkez Cihangir Mahallesi'nde Avare, Burnaz, E-5 Yanyol (Londra Asfaltı), Emekçi, Ziraat Caddesi ve Ziraat Çıkmazı 1'den 6'ya kadar olan sokaklar ile Üzengi ve Şirin Sokak etkilenecektir. Aynı saatler arasında Merkez Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde Beyoğlu, Demet, Fidan, Kanarya, Mahir, Mimarsinan, Nergis ve Yıldırım Beyazıt sokaklarda da elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışmalar iş sağlığı ve güvenliği kuralları gözetilerek gerçekleştirilecektir.

BAĞCILAR

Bağcılar ilçesinde 2 Ocak 2026 tarihinde saat 15.00 ile 20.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Merkez Demirkapı Mahallesi'nde 1700, 1715, 1719 ve Velioğlu sokaklar ile Fatih Mahallesi'nde 1823'ten 1851'e kadar olan sokaklar, Cami ve Velioğlu sokaklar etkilenecektir. Çalışmalar iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde sürdürülecektir.

BAŞAKŞEHİR

Başakşehir ilçesinde 2 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında iki ayrı planlı çalışma nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Merkez Kayabaşı Mahallesi Gökçeada Sokak'ta önleyici bakım çalışması kapsamında kesinti uygulanacaktır. Aynı saatler arasında Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi genelinde ise yatırım ve ekonomik ömür sebebiyle yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecektir. Tüm çalışmalar iş sağlığı ve güvenliği esas alınarak gerçekleştirilecektir.

BÜYÜKÇEKMECE

Büyükçekmece ilçesinde 2 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve yeni trafo merkezi tesisi çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Merkez Kamiloba Mahallesi'nde çok sayıda cadde ve sokak ile Kumburgaz Mahallesi'nde Ayberk 2, Nisa, Seven, Sınır ve Söğütler sokaklar etkilenecektir. Çalışmalar süresince iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınacaktır.

ESENYURT

Esenyurt ilçesinde 2 Ocak 2026 tarihinde farklı mahallelerde planlı elektrik kesintileri yapılacaktır. Saat 09.00 ile 17.00 arasında Akçaburgaz Mahallesi'nde 3013, 3015 ve 3111 sokaklarda, Süleymaniye Mahallesi'nde 724, 725, 726, 737 ve 780 sokaklarda, Yeşilkent Mahallesi'nde ise 1916 Sokak'ta kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Ayrıca Merkez Fatih Mahallesi'nde 935, 936, 947, 949, 950, 956 ve 958 sokaklarda saat 09.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

Sarıyer ilçesinde 2 Ocak 2026 tarihinde iki ayrı zaman diliminde elektrik kesintisi planlanmıştır. Saat 10.00 ile 15.00 arasında Merkez Ayazağa Mahallesi'nde 125, 170, 193 sokaklar, Hadımkoru Yolu ve Şehit Naci Canan Tuncer Sokak'ta yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı gün saat 16.00 ile 21.00 arasında Poligon Mahallesi genelinde kapsamlı trafo merkezi bakımı sebebiyle elektrik verilemeyecektir.

ŞİŞLİ

Şişli ilçesinde 2 Ocak 2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 arasında Ayazağa Mahallesi genelinde yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışmalar süresince iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun hareket edilecektir.