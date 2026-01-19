İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 19-20 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 19 Ocak günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

BAĞCILAR

Bağcılar ilçesinde 20 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Merkez Kemalpaşa Mahallesi 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1968 numaralı sokaklar ile Namık Kemal Sokak etkilenecektir.

Aynı gün ve saatlerde Merkez Fatih Mahallesi 1808, 1814, 1822 numaralı sokaklar ile Maslak Sokak ve Göztepe Mahallesi 2313 ile 2326 arasındaki sokaklarda da kapsamlı trafo merkezi bakımı sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Merkez Fatih Mahallesi 1792 ile 1807 arasındaki sokaklar ile Mehmet Akif Sokak ve Kemalpaşa Mahallesi 1901, 1903, 1904, 1905, 1907, 1908, 1909, 1910, 1966, 1968 numaralı sokaklar, Namık Kemal ve Yanyol sokaklarında da bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.

Aynı tarihte saat 09.00 ile 13.00 arasında Merkez Yıldıztepe Mahallesi 476 Sokak ile İnönü Mahallesi 353 ile 425 arasındaki sokaklar ve Mehmet Akif Sokak'ta önleyici bakım çalışması sebebiyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

20 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında Merkez Güneşli Mahallesi 1300, 1316, 1317, 1319, 1322, 1344, 1345, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1354, 1355, 1356 numaralı sokaklar ile Fevzi Çakmak ve Üsküp sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BAŞAKŞEHİR

Başakşehir ilçesinde 20 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi 10. Yıl ve Mercedes sokaklarında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

Beylikdüzü ilçesinde 20 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Kavaklı Mahallesi'nde 23 Nisan, 29 Ekim, 9 Eylül, Alageyik, Aysen, Batı Trakya, Bağımsızlık, Bedesten, Bilim, Dede Efendi, Dilara, Elem, Ertuğrulgazi, Eskipınar, Gülbahar, Gürses, Hale, Kadife, Kavaklı, Martı, Neşe, Nine, Orhangazi, Petrol, Sevimli, Çayırbaşı, Çekmece, Çetik, Çimen, İlknur ve İstanbul sokaklarında yatırım ve SCADA OSOS çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı ilçede Yakupulu Merkez Mahallesi genelinde 20 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BEYOĞLU

Beyoğlu ilçesinde 20 Ocak 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında Çukur Mahallesi Narçil, Peşkirci, Tek Kuyulu, Tirşe ve Şehit Nevres sokaklarında iletken yenileme çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

Büyükçekmece ilçesinde 20 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Ekinoba Mahallesi Akminare, Bayraktepe, Beşparmak, Cansu, Civan, Fevzi Çakmak, Gülistan 1, Nursah, Orhan Veli, İmren ve Şebnem sokakları ile Mimar Sinan Merkez Mahallesi Arafat, Aydilek, Damar, Damgacı, Ege 2, Gökmen 1, Yıldırım Beyazıt ve İnönü 2 sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

Esenler ilçesinde 20 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Kazım Karabekir Mahallesi 1031, 1045 numaralı sokaklar ile Hacı Bayram Veli Sokak'ta yatırım ve dönüşüm çalışması sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.