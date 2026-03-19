İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 19-20 Mart İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 19 Mart günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Arnavutköy

İstanbul ili Arnavutköy ilçesi Deliklikaya Mahallesi ve çevresinde 19 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışmalar iş sağlığı ve güvenliği kuralları gözetilerek gerçekleştirilecektir.

Bayrampaşa

İstanbul ili Bayrampaşa ilçesinde Kartaltepe ve Muratpaşa mahallelerinde belirtilen sokaklarda 19 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışmalar iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde sürdürülecektir.

Büyükçekmece

İstanbul ili Büyükçekmece ilçesinde Atatürk, Cumhuriyet ve Pınartepe mahallelerinde belirtilen sokaklarda 19 Mart 2026 tarihinde saat 00.00 ile 03.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışmalar iş sağlığı ve güvenliği dikkate alınarak yapılacaktır.

Bahçelievler

İstanbul ili Bahçelievler ilçesinde Bahçelievler ve Soğanlı mahallelerinde belirtilen sokaklarda 19 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir. Çalışmalar iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yürütülecektir.