İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 19-20 Eylül İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 19 Eylül günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Avcılar

Merkez Üniversite Mahallesi'nde E5 Yanyol (Londra Asfaltı), Erik, Hilal, Kamp, Kiraz, Peyami Safa, Selvi, Yasa, Zakkum, Çavuş1 ve Çınar sokaklarını kapsayan bölgede, abone şube bağlantısı çalışması nedeniyle saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır. Ayrıca Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde Cami, Karadut, Mektep, Mimarsinan, İstiklal sokakları ile Üniversite Mahallesi Mektep Sokak bölgesinde, yine abone şube bağlantısı sebebiyle saat 09.00 ile 17.00 arasında kesinti uygulanacaktır.

Bağcılar

Göztepe Mahallesi bölgesinde abone şube bağlantısı çalışması nedeniyle saat 10.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi olacaktır. Esenler Askeri Bölge Mahallesi'nde de aynı sebeple saat 10.00 ile 17.00 arasında kesinti yapılacaktır.

Başakşehir

Merkez Başakşehir Mahallesi'nde Anafartalar Sokak bölgesinde abone şube bağlantısı çalışması nedeniyle saat 10.00 ile 13.00 arasında elektrik kesilecektir. Şahintepe Mahallesi'nde 2239, 2241, Gamze, Güney, Kaya, Köprü Yolu, Nadide, Nadir, Nedim, Nigar, Vişne, Yılmaz, Yuva ve İklim sokaklarını kapsayan bölgede ise aynı sebeple saat 11.00 ile 14.00 arasında kesinti yaşanacaktır.

Esenyurt

Akçaburgaz Mahallesi ve Osmangazi Mahallesi bölgesinde, bakım çalışması ve önleyici bakım sebebiyle saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Gaziosmanpaşa

Merkez Karayolları Mahallesi'nde 570, 571, 572, 574, 576, 578, 579, 582, 584, 607, 608, 609, 609/1, 609/2, 610, 610/1, 610/2 ve 611 sokakları kapsayan bölgede, bakım çalışması ve önleyici bakım nedeniyle saat 09.00 ile 14.00 arasında elektrik kesintisi olacaktır.

Silivri

Merkez Mimar Sinan Mahallesi'nde Akın, Alp, Ata, Destan, Doğa, Fethi Erkoç, Furkan, Gazi Emir, Saray, Sultan, Tezcan, Özgürlük, İsmail Tan sokakları ile Yeni Mahallesi Ak Sokak bölgesinde, yatırım ve yeni kablo bağlantısı çalışması nedeniyle saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.