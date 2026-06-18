İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 18-19 Haziran İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 18 Haziran günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Arnavutköy

Ömerli Mahallesi’nde 18 Haziran 2026 tarihinde saat 00.00 ile 06.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Hadımköy Mahallesi’nde 19 Haziran 2026 tarihinde saat 00.00 ile 06.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Hadımköy Mahallesi’nde 19 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağcılar

Fatih Mahallesi’nde 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1856, 1858 ve 1868 sokaklarında 18 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Fevzi Çakmak Mahallesi’nde 2071 ve Osman Gazi sokakları ile Esenler ilçesine bağlı Tuna Mahallesi’nde 700, 701 ve Osman Gazi sokaklarında 19 Haziran 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Fatih Mahallesi’nde 1745, Birlik ve Velioğlu sokaklarında 19 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Demirkapı ve Mahmutbey mahallelerinde 19 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında deplase çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beşiktaş

Balmumcu Mahallesi’nde Palanga Sokak’ta 18 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Akat Mahallesi’nde Gül, Hare, Mehtap, Menekşe ve Yıldırım Oğuz Göker sokakları, Konaklar Mahallesi’nde Söğüt, İhsan Hilmi Alantar ve Şebboy sokakları ile Levent Mahallesi’nde Çilekli Sokak’ta 18 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beylikdüzü

Adnan Kahveci Mahallesi’nde Azimli, Kurtuluş, Oya ve İnönü sokakları ile Dereağzı Mahallesi’nde Ahlat, Buğday, Erler, Serinpınar ve İnönü sokaklarında 18 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Yakuplu Mahallesi’nde Fuar Sokak’ta 18 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Yakuplu Mahallesi’nde 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 126, 128, 130, 132, 33, 35, 80, 90, 98, Ata, Başkent, Kervansaray, Malazgirt ve Mareşal Fevzi Çakmak sokaklarında 18 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.05 arasında yatırım, SCADA ve OSOS çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kavaklı Mahallesi’nde 18 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenler

Menderes Mahallesi’nde 309, 318 Çıkmazı ve İnönü sokakları ile Nine Hatun Mahallesi’nde 164. Sokak’ta 18 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Birlik Mahallesi’nde 872, 873, 874, 875 Çıkmazı, 876, 876/1, 877, 878, 879 ve Mehmet Akif İnan sokakları ile Havaalanı Mahallesi’nde Ferman, Forma, Forum, Foto, Fuzuli, Fişek, Göztepe, Gülbahçe, Gülcan, Güldürü, Güleç, Gülyüzü, Gülçimen, Mehmet Akif İnan ve Taşocağı sokaklarında 18 Haziran 2026 tarihinde saat 12.00 ile 16.30 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenyurt

Süleymaniye Mahallesi’nde 745 ve 768 sokakları ile Yenikent Mahallesi’nde 690. Sokak’ta 18 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Battalgazi Mahallesi’nde Erzurum Kongre Sokak, Pınar Mahallesi’nde 1476. Sokak, Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1533, 1534, 1535, 1537, 1539, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1551, 1561, 1583, 1600 ve Erzurum Kongre sokakları, Talatpaşa Mahallesi’nde Fatih Sultan Mehmet Sokak, Yeşilkent Mahallesi’nde Fatih Sultan Mehmet Sokak, Çınar Mahallesi’nde 1462, 1463, 1464, 1467 ve Erzurum Kongre sokakları ile Örnek Mahallesi’nde Erzurum Kongre Sokak’ta 18 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güzelyurt Mahallesi’nde 2114, 2124, 2126, Ertuğrul Gazi, Orhangazi ve Yıldırım Beyazıt sokakları, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 2070, 2120 ve Ufuk sokakları, Mehterçeşme Mahallesi’nde 1818. Sokak ile Mevlana Mahallesi’nde Yıldırım Beyazıt Sokak’ta 18 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Battalgazi Mahallesi’nde Cumhuriyet Sokak ile İstiklal Mahallesi’nde 2630, 5. Şiir, Armoni, Gamze, Sanat, Sevinç, Tılsım, Şebnem ve Şiir sokaklarında 19 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çınar ve Örnek mahallelerinde 19 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güngören

Akıncılar Mahallesi’nde Atilla, Ayvacık, Ayvalık Çıkmazı, Cam, Gazi, Köktürk, Mahmudiye, Orhan, Salcı, Sıra, Çelik, Çeliktürk, Çevik, Öğretici ve Şair sokakları, Haznedar Mahallesi’nde Şevketdağ Sokak ile Mareşal Çakmak Mahallesi’nde Orhan ve Öğretici sokaklarında 18 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Akıncılar Mahallesi’nde Akdeniz, Ayvacık, Orhan, Salcı, Yavuz, Şair ve Şair Nedim Çıkmazı sokakları ile Mareşal Çakmak Mahallesi’nde Ayvacık, Azak, Ceylan, Mahmudiye, Mercan, Mızrak, Murat, Mustafa, Orhan, Ortaç, Posta ve Öğretici sokaklarında 18 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Akıncılar Mahallesi’nde Âşıklar Çıkmazı, Cam, Gazi, Orhan, Posta, Salcı, Yavuz, Çelik, Çeliktürk, Çevik ve Şair sokakları, Haznedar Mahallesi’nde Arda, Burcu, Birol, Kınalı, Latif, Meriç, Osmanpaşa, Posta, Rüzgârlı, Seyhan ve Şevketdağ sokakları ile Mareşal Çakmak Mahallesi’nde Mustafa, Çiftçi, Çimen, Çiçek ve Çiçekçi sokaklarında 18 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kağıthane

Hamidiye Mahallesi’nde Akademi, Alp, Anadolu, Cabir, Efe, Ezgi, Günal, Girne, Kar, Nizam, Paşabahçe, Pelin, Soğuksu, Söyler, Tepeüstü, Tuğba, Veysel Karani ve Şehit O. Ayhan Arslan sokaklarında 18 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Hamidiye Mahallesi’nde Anadolu, Nizam, Rumeli ve Zeynep sokaklarında 18 Haziran 2026 tarihinde saat 12.00 ile 18.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.