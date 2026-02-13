İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 14-15 Şubat İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 14 Şubat günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 ŞUBAT

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Güngören

14 Şubat 2026 tarihinde Merkez Güven Mahallesi Merkez Cami Sokak bölgesinde saat 08.00 ile 12.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün Merkez Tozkoparan Mahallesi Albay Sedat Öcalan Sokak, Cevat Açıkalın Sokak, Demet Sokak ve Sergili Sokak bölgelerinde saat 08.00 ile 11.00 arasında yine abone ve şube bağlantısı çalışması sebebiyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bahçelievler

14 Şubat 2026 tarihinde Merkez Bahçelievler Mahallesi Fuatpaşa Sokak bölgesinde saat 09.00 ile 13.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı tarihte Merkez Siyavuşpaşa Mahallesi Kartopu Sokak, Sardunya Sokak ve Çiğdem 3 Sokak bölgelerinde saat 10.00 ile 14.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağcılar

14 Şubat 2026 tarihinde Merkez Mahmutbey Mahallesi 2593 Sokak ve 2631 Sokak bölgelerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ayrıca Merkez Fatih Mahallesi 1769 Sokak, 1776 Sokak, 1777 Sokak, 1778 Sokak ve Mehmet Akif Sokak ile Kemalpaşa Mahallesi 1876 Sokak, 1877 Sokak, 1878 Sokak, 1879 Sokak, 1882 Sokak, 1883 Sokak, 1885 Sokak, 1886 Sokak, 1887 Sokak, 1888 Sokak, 1897 Sokak, 1912 Sokak, 1916 Sokak, 1921 Sokak, 1923 Sokak, 1924 Sokak ve Namık Kemal Sokak bölgelerinde saat 10.00 ile 14.00 arasında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Eyüpsultan

14 Şubat 2026 tarihinde Merkez Mahallesi 1. Esenevler Çıkmazı, Altın Ordu Sokak, Basmacı Abdi Efendi Sokak, Beş Hafız Yusuf Efendi Sokak, Bestekâr Hafız Hüsnü Efendi Sokak, Esenevler Sokak, Saadettin Heper Sokak, Silahtarağa Sokak ve Vatan Sokak bölgelerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Esenler

14 Şubat 2026 tarihinde Merkez Fatih Mahallesi 272 Sokak, 277 Sokak ve Hakkı Başar Sokak ile Tuna Mahallesi 734 Sokak, 736 Sokak, 737 Sokak, 739 Sokak ve Hakkı Başar Sokak bölgelerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Başakşehir

14 Şubat 2026 tarihinde Merkez Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi Esenkent Bahçeşehir Yolu, Nezih Barut Sokak ve Şehit Polis Gaffar Okkan Sokak bölgelerinde saat 09.00 ile 12.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenyurt

14 Şubat 2026 tarihinde Merkez İncirtepe Mahallesi 250 Sokak, 251 Sokak, 258 Sokak ve Turgut Özal Sokak bölgelerinde saat 10.00 ile 18.00 arasında yatırım ve yeni trafo merkezi tesisi çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ayrıca Merkez Akşemsettin Mahallesi Okurlar Sokak ile İncirtepe Mahallesi 248 Sokak, 250 Sokak, 251 Sokak, 252 Sokak, 279 Sokak, Atalay Sokak ve Okurlar Sokak bölgelerinde saat 10.00 ile 18.00 arasında yatırım ve yeni trafo merkezi tesisi çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi yapılacaktır.