İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 14-15 Mayıs İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 14 Mayıs günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 14-15 MAYIS

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Arnavutköy

Sazlıbosna Mahallesi’nde Ankara, Bayır, Cevher, Emektar, Erguvan, Gaziler, Gerbera, Haraççı Hadımköy Yolu, Kardeşler, Kılıç Reis, Kırım, Kutlu Aktaş, Okul, Safa, Sazlıdere, Sultan Hamid, Yeni, Yeşil, Yıldıray, Çeşme ve Çilingir Sazlıbosna sokaklarında 14 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Hacımaşlı Mahallesi’nde Haraççı Hadımköy Yolu Sokak ile Haraççı Mahallesi’nde Beyler, Cenap, Gülşah, Haraççı Hadımköy Yolu, Kandilli, Kutlukhan, Sümer ve Terzi sokaklarında 14 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağcılar

Mahmutbey Mahallesi’nde 2664. Sokak ve çevresinde 14 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Mahmutbey Mahallesi genelinde 14 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bayrampaşa

Kartaltepe Mahallesi’nde Cicoz Yolu, Kanarya ve Şener sokakları ile Muratpaşa Mahallesi’nde Ata ve Orhangazi sokaklarında 15 Mayıs 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Altıntepsi Mahallesi’nde Altıntepe, Gazi Osman Paşa ve Kıvanç sokaklarında 15 Mayıs 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Yıldırım Mahallesi’nde Burç, Mağosa, Uludağ, Özer ve Şehitler sokaklarında 15 Mayıs 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Yıldırım Mahallesi’nde Aliya İzzetbegoviç, Koç ve Zafer sokaklarında 15 Mayıs 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Beylikdüzü

Dereağzı Mahallesi’nde Baraj, Egemen, Gülsüm, Halit, Hasan Tahsin, Hızır, Karacaoğlan, Keman, Korukent, Meral, Mermer, Mızrak, Muhsin, Nene Hatun, Onay, Rota, Sadık, İnanç, İrem ve Şevket sokaklarında 14 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beyoğlu

Cihangir Mahallesi’nde Sıraselviler Sokak’ta 14 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çatalca

Ferhatpaşa Mahallesi’nde Süleyman Bingöl ve İstasyon sokakları ile Kaleiçi Mahallesi’nde İstasyon Sokak’ta 15 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kaleiçi Mahallesi’nde Gökçeali, Hanice, Öztürk Çıkmazı ve Şair Necmettin Halil Onan sokaklarında 15 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.05 ile 18.05 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kaleiçi Mahallesi’nde Asaf, Hanice, Kıbrıs Şehidi Abdülkadir Tanguç, Kıran ve Kızılca sokakları ile İnceğiz Mahallesi’nde Mera Çıkmazı Sokak’ta 15 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.05 ile 18.05 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Yazlık Mahallesi’nde Başoğlu, Bora, Botanik, Boz, Bozdağ Çıkmazı, Bozdoğan, Bozkaya, Bozkır, Doğanyol, Kordon ve Yetkin sokaklarında 15 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.45 ile 18.45 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Esenler

Kazım Karabekir Mahallesi’nde 1052. Sokak, 1054. Sokak, Aşık Veysel ve Karatay sokakları ile Menderes Mahallesi’nde Endülüs ve Karatay sokaklarında 15 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenyurt

Zafer Mahallesi’nde Haramidere Yolu ve Tonguç Baba sokaklarında 14 Mayıs 2026 tarihinde saat 08.30 ile 12.30 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Akçaburgaz Mahallesi’nde 3038., 3093. ve 3095. sokakları ile Osmangazi Mahallesi’nde 3133. Sokak’ta 14 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Gaziosmanpaşa

Hürriyet Mahallesi’nde 302., 303., 304., 305., 306., 307., 310., 311., 314., 315., 317., 318., 319., 320., 321., 322., 323., 324., Cengiz Topel ve Şakir Zümre sokakları ile Yeni Mahalle’de 503. Sokak ve Köşk Sokak’ta, ayrıca Şemsipaşa Mahallesi’nde 36., 38., 39., 40., 41., 43., 45., 47., Cengiz Topel ve Şakir Zümre sokaklarında 14 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi’nde 1019., 1020., 1023., 1028., 1029., 1030., 1030/1, 1030/2, 1030/3, 1030/4, 1032/1, 1033., 1034., 1034/1, 1035., 1036., 1036/1, 1037., 1040., 1041., 1042., 1044., Erhan Çavuşoğlu ve Mimar Sinan sokaklarında 14 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Şemsipaşa Mahallesi’nde 11., 12., 14. ve Sokullu Mehmet Paşa sokaklarında 14 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Pazariçi Mahallesi’nde 1. Mine Sokak, Şemsipaşa Mahallesi’nde 15. Sokak ile Sultangazi ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi’nde 2277., 2278., 2289., 2290., 2292., 2293., 2294., 2295., 2296., 2323., 2324., 2325., Fatih, Muhsin Yazıcıoğlu, N ve Orhan Gazi sokaklarında 14 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Güngören

Güneştepe Mahallesi’nde Bağlar, Mehmet Akif, Nurel, Soylu, Yeşiltepe, Özalp ve Özgür sokakları ile Merkez Mahallesi’nde Bağlar, Mecit, Soğanlı, Tayfun, Çokünlü ve İkbal sokaklarında 15 Mayıs 2026 tarihinde saat 07.30 ile 11.30 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Haznedar Mahallesi’nde Meriç ve Sakarya sokaklarında 15 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sarıyer

Çamlıtepe Mahallesi’nde Arı, Ata, Aydınlı, Deretepe, Derman, Derya Çıkmazı, Doğancı, Dikmen, Güzide, Hanımgül, Poyrazlar, Taş, Yeni, Çamlıpark, Çamlıtepe Cami ve Çiğdem sokaklarında 14 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çamlıtepe Derbent Mahallesi genelinde 14 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çamlıtepe Mahallesi’nde Mesa Maslak Evleri Ulu Cadde bölgesinde 14 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Ayazağa Mahallesi’nde Kemerburgaz Sokak’ta 14 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yenileme çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çamlıtepe Mahallesi’nde Ata, Bayramlık, Birlik, Elmalı, Evrim, Eyüpoğlu, Hanımgül, Konak, Taş, Tunç, Ulu, Yeşil, Özgür ve Şen sokaklarında 14 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sultangazi

Cebeci Mahallesi’nde 2564. Sokak ile Malkoçoğlu Mahallesi’nde 314., 315., 316., Eski Edirne Asfaltı ve Zafer sokaklarında 14 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Uğur Mumcu Mahallesi’nde 2255. ve 2261. sokaklarında 14 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.