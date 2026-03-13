İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 13-14 Mart İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 13 Mart günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Arnavutköy

13 Mart 2026 tarihinde Arnavutköy ilçesinde farklı mahallelerde elektrik kesintileri yapılmaktadır. Saat 09.00 ile 15.00 arasında Arnavutköy Merkez, Karlıbayır ve Mustafa Kemal Paşa mahallelerinde Akan, Aktaç, Alyüz, Ardıçözü, Barbaros Hayrettin Paşa, Boğaçhan, Canel, Enginar, Eski Edirne Asfaltı, Miray, Oflaz, Onat, Tüzmen, Yedikule ve Çim sokakları ile Karlıbayır Mahallesi'nde Bilay, Cemre, Ekrem, Eski Edirne Asfaltı, Fikri, Mozaik, Rüştü, Tabur ve Yücealp sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde Adem, Akbilge, Atıfa, Aydos, Ayışığı, Beşaret, Boğaziçi, Burçin, Cemiyet, Demiröz, Dumanlı, Dilara, Eren, Eroğuz, Eski Edirne Asfaltı, Güfte, Gürsel, Huzur, Hilal, Kalkan, Kapadokya, Kerim, Mekke, Nuralem, Ortanca, Sarıkum, Sekmen, Sürmene, Talih, Talim, Taif, Taşlı, Yalınay, Yıldırımer, Çalış ve Özenler sokaklarında da aynı sebeple kesinti yapılmaktadır.

Ayrıca 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yatırım çalışmaları ve ekonomik ömrünü tamamlayan hatların yenilenmesi nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır. Aynı saatler arasında Fatih Mahallesi'nde Akgün, Aladağ, Tansu ve Yahya Kemal sokakları ile Çilingir Mahallesi'nde Şeydagül Sokak'ta da yenileme çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi yapılmaktadır.

Bağcılar

13 Mart 2026 tarihinde Bağcılar ilçesinde Mahmutbey Mahallesi'nde saat 09.00 ile 15.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır. Aynı gün ve saatlerde Bağlar Mahallesi'nde yeni abone ve şube bağlantısı çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi yapılmaktadır.

Bakırköy

13 Mart 2026 tarihinde Bakırköy ilçesinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Kartaltepe Mahallesi'nde Akın Yolu, Aksoy, Dost, Hazım Körmükçü, Talat Artemel ve Tez sokakları ile Yenimahalle Mahallesi'nde 10 Temmuz Sokak'ta kapsamlı trafo merkezi bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

Bayrampaşa

13 Mart 2026 tarihinde Bayrampaşa ilçesinde farklı saatlerde elektrik kesintileri yapılmaktadır. Saat 08.00 ile 12.00 arasında Yıldırım Mahallesi'nde Beyaz Sümbül, Ergenekon, Piri Reis ve Şehit Kamil Balkan sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

Saat 09.00 ile 15.00 arasında Cevatpaşa Mahallesi'nde Amiral Sadık Altıcan, Fatih Sultan Mehmet, Murat, Millet, Namık Kemal, Osman Gazi, Rauf Orbay, Saraybosna, Selanik, Turna ve Şükrü Kanatlı sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışmaları yapılmaktadır. Aynı saatler arasında Yıldırım Mahallesi'nde 100. Yıl, Ant, Burç, Eski Edirne Asfaltı, Ihlamur, Kır, Kızılırmak, Kuşçu Çıkmazı, Kirazlı Yayla, Magosa, Uludağ, Özer, İzmir ve Şehitler sokaklarında da bakım çalışmaları nedeniyle kesinti uygulanmaktadır.

Aynı gün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Muratpaşa Mahallesi'nde Dericiler D Blok Sokak, Terazidere Mahallesi'nde Davutpaşa Çiftehavuzlar Sokak ve Vatan Mahallesi'nde 29 Ekim, Akıncılar, Ar, Elmas, Serap ve Serdar sokaklarında SCADA ve OSOS yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılmaktadır. Bu çalışma Zeytinburnu ilçesinin Maltepe Mahallesi'nde Davutpaşa Çifte Havuzlar ve Çifte Havuzlar sokaklarını da kapsamaktadır.

Saat 11.00 ile 15.00 arasında Yıldırım Mahallesi'nde 100. Yıl, Eski Edirne Asfaltı, Magosa ve Şehitler sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır. Ayrıca 11.05 ile 12.05 saatleri arasında aynı bölgede kısa süreli bir bağlantı çalışması nedeniyle ek bir kesinti yapılmaktadır.

Silivri

13 Mart 2026 tarihinde Silivri ilçesinde Selimpaşa Mahallesi'nde 5008 Sokak'ta saat 09.00 ile 15.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

Büyükçekmece

13 Mart 2026 tarihinde Büyükçekmece ilçesinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Kumburgaz Mahallesi'nde Atakan 1, Bora 3, Bulut 2, Cumhur, Doğu, Dr. Sadık Ahmet, Gök, Gökay, Güney, Güngörmüşler, Kayapınar, Kehribar, Kılıçtar, Merve 2, Pınar, Sonay ve İstanbul sokaklarında yatırım çalışmaları ve ekonomik ömrünü tamamlayan hatların yenilenmesi nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

Aynı saatler arasında Güzelce Mahallesi'nde Atan, Atmaca 1, Demir 2, Esinel, Gürler, Hakim, Hasan, Hasırcılar, Hüner, Kardelen, Nil, Olgun, Rüzgar 1, Susam, Yağmur 2, Yoğurthane ve Şanlı sokaklarında da yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılmaktadır.

Güngören

13 Mart 2026 tarihinde Güngören ilçesinde saat 07.00 ile 11.00 arasında Güneştepe Mahallesi'nde Bağlar, Mehmet Akif, Nurel, Soylu, Yeşiltepe, Özalp ve Özgür sokakları ile Merkez Mahallesi'nde Bağlar, Mecit, Soğanlı, Tayfun, Çokünlü ve İkbal sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

Saat 08.00 ile 12.00 arasında Haznedar Mahallesi'nde Bahçe Sokak'ta yine abone ve şube bağlantısı çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi yapılmaktadır.

Bahçelievler

13 Mart 2026 tarihinde Bahçelievler ilçesinde farklı mahallelerde elektrik kesintileri uygulanmaktadır. Saat 09.00 ile 15.00 arasında Soğanlı Mahallesi'nde Ferit Selimpaşa, Güzeltepe ve Sancaktepe sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılmaktadır.

Saat 09.00 ile 13.00 arasında Soğanlı Mahallesi'nde Mustafa Kemalpaşa Sokak'ta yine abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle kesinti uygulanmaktadır. Aynı gün 10.00 ile 14.00 saatleri arasında Siyavuşpaşa Mahallesi'nde Alkan, Barbaros, Barbaros 3, Barbaros 4, Barbaros 5, Gümüş 1, Mustafa Kemalpaşa, Müge, Mine, Nilüfer 1, Okul 3, Süsen, Siyavuşpaşa, Volkan ve Çilingir sokaklarında ve Şirinevler Mahallesi'nde Barbaros, Bentler, Saray, Sarnıç ve Çayırova sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılmaktadır.