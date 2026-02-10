İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 10-11 Şubat İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul son dakika elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 10 Şubat günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Arnavutköy

10 Şubat 2026 saat 00.02 ile 07.00 arasında Arnavutköy ilçesi Merkez Hicret Mahallesi Abdullah Gül, Aşık Paşa, Pozan ve Sancar sokakları ile Mavigöl Mahallesi 19 Mayıs, Abdullah Gül, Ahmet Cevdet Paşa, Aksa, Aybike, Aysima, Aşık Seyrani, Aşure, Cumhuriyet, Ertuğrulgazi, Eyüp Sultan, Fırtına, Hamiyet, Hayrat, Medeniyet, Mektepli, Münteha, Selvilik, Tatlı, Türkan, Yemeni ve Ülke sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı çalışma kapsamında Sultangazi ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi 1479. sokak da kesintiden etkilenecektir.

10 Şubat 2026 saat 09.00 ile 17.00 arasında Arnavutköy ilçesi Ömerli Mahallesi Hakkı İleri Sokağı'nda önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

10 Şubat 2026 saat 16.00 ile 22.00 arasında Arnavutköy ilçesi Ömerli Mahallesi Akmaz, Dersaadet, Hadımköy Ömerli, Hümeyra, Okul Çıkmazı, Palandöken, Süngü, Tuna, Yılmazlar ve Ömerli sokaklarında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bağcılar

10 Şubat 2026 saat 09.00 ile 17.00 arasında Bağcılar ilçesi 15 Temmuz Mahallesi 1373, 1374, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1491, 1492, 1493 ve 1494. sokaklar ile Fevzi Çakmak, Koçman ve İstiklal sokaklarında; Bağlar Mahallesi Koçman Sokağı'nda önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bahçelievler

10 Şubat 2026 saat 09.00 ile 17.00 arasında Bahçelievler ilçesi Hürriyet Mahallesi Ahmet Yesevi, Aladağ 1, Anadolu, Armutlu, Bahtiyar, Birlik 1, Dağlar, Eraslan, Gazi 1, Hürriyet, Mahmutbey ve Ömür 1 sokakları ile Zafer Mahallesi Ahmet Yesevi ve Gelincik 1 sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı saatler arasında Hürriyet Mahallesi Eraslan ve Papatya sokakları ile Zafer Mahallesi Ahmet Yesevi, Cami, Cevahir, Darcan, Darıca, Demet 3, Demet 4, Denizler, Dereboyu 2, Dumlu 2, Dizdar, Erguvan, Gülbahar, Hilal, Karlı, Tepe, Tomruk, Uğurlu, Vadi, Vadi Çıkmazı ve Şamdan 1 sokaklarında da elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10 Şubat 2026 saat 09.00 ile 17.00 arasında Yenibosna Merkez Mahallesi genelinde ve Sanayi Sokağı ile Boyner, Gündüz, Okul 2 ve Siteler sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

10 Şubat 2026 saat 10.00 ile 18.00 arasında Hürriyet Mahallesi Kuloğlu ve Rüya sokaklarında, ayrıca Fatih 1, Güneşli Çıkmazı, Polat ve Güngören sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı saatler arasında Hürriyet Mahallesi Ahmet Yesevi, Akpınar, Ceylan 1, Horasan, Hisar, Kavaktepe, Papatya, Pınarlı 1, Söğüt, Yiğit, Önder, Şafak ve Şahin 1 sokakları ile Bağcılar ilçesi Hürriyet Mahallesi 128. sokak da kesintiden etkilenecektir.

Başakşehir

10 Şubat 2026 saat 09.00 ile 17.00 arasında Başakşehir ilçesi Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi 10. Yıl ve Mercedes sokakları ile Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi 2801. sokakta önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı saatler arasında Şahintepe Mahallesi 2249. Çıkmaz, Ahmet Selim, Eski İstanbul, Eski İstanbul Yolu, Garipcan, Gülbağlar, Pala ve İleri sokaklarında kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Beylikdüzü

10 Şubat 2026 saat 09.00 ile 17.00 arasında Beylikdüzü ilçesi Gürpınar Mahallesi Millet, Pilot ve Tevfik Fikret sokaklarında deplase çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı saatler arasında Gürpınar Mahallesi Mil, Sera ve Çizgi sokaklarında kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10 Şubat 2026 saat 14.00 ile 19.00 arasında Yakupolu Merkez Mahallesi genelinde yatırım ve SCADA OSOS çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.