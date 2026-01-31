İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 1-2 Şubat İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 1 Şubat günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Bağcılar

İstanbul Bağcılar ilçesi Merkez 15 Temmuz Mahallesi'nde 1486, 1487, 1488, 1489, 1491, 1493 ve 1500 numaralı sokaklar ile Gülbahar Sokak'ta 1 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında deplase çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışmalar, iş sağlığı ve güvenliği kuralları gözetilerek gerçekleştirilecektir.

Arnavutköy

İstanbul Arnavutköy ilçesi Merkez Anadolu Mahallesi'nde bulunan Ay Sokak'ta 1 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında bakım ve önleyici bakım çalışmaları sebebiyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti süresince iş sağlığı ve güvenliği ön planda tutulacaktır.

Beşiktaş

İstanbul Beşiktaş ilçesi Merkez Bebek Mahallesi'nde Özenli Sokak ile Etiler Mahallesi'nde bulunan Gülşen ve Özengi sokaklarda 1 Şubat 2026 tarihinde saat 00.00 ile 08.00 arasında bakım ve önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı tarihte ve saat aralığında Beşiktaş ilçesi Merkez Akat Mahallesi'nde Babil, Budin, Cebeci, Cumhuriyet, Demet, Kısmet, Maden, Murat, Necati Cumalı, Yaren, Zeytinoğlu, Çiçek Suyu, İşçiler ve Şehit Erdoğan İban sokaklar ile Levent Mahallesi'nde bulunan Kıvılcım Sokak'ta bakım ve önleyici bakım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Beylikdüzü

İstanbul Beylikdüzü ilçesi Merkez Adnan Kahveci Mahallesi'nde Anadolu, Erenler ve Osmanlı sokaklarda 31 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında bakım ve önleyici bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir.

Güngören

İstanbul Güngören ilçesi Merkez Sanayi Mahallesi'nde Adatepe, Adem Yavuz, Akça, Derecik, Engin, Eski Londra Asfaltı, Eti, Etiler Çıkmazı, Hızır Reis, Kasım Paşa, Kavak, Kıvırcık, Murat Paşa, Nazlı, Oğuzhan, Sadık ve Yunus Emre sokaklarda 1 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım kapsamında yeni trafo merkezi tesisi çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışmalar iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde yürütülecektir.