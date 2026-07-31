İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 1-2 Ağustos İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 1 Ağustos günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Bağcılar

1 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 15 Temmuz Mahallesi’ndeki 1373, 1374, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1491, 1492, 1493 ve 1494. sokaklar ile Fevzi Çakmak, Koçman ve İstiklal sokakları etkilenecektir. Bağlar Mahallesi’nde ise Koçman Sokak kesinti kapsamında olacaktır.

Bayrampaşa

1 Ağustos 2026 tarihinde saat 11.00 ile 17.00 arasında yatırım ve yük bölümü çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Muratpaşa Mahallesi’ndeki 1. Blok Sokak etkilenecektir.

Beylikdüzü

1 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Adnan Kahveci Mahallesi’ndeki Avrupa Sokak ile Gürpınar Mahallesi’ndeki Adnan Menderes, Ahmet Haşim, Berber, Bozkır, Doğa, Durusu, Erberk, Esen, Görgü, Gürpınar, Kezban, Malik Ağa, Mümin Ağa, Pazar, Yaren, Zarif ve İnönü sokakları etkilenecektir.

Büyükçekmece

1 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Pınartepe Mahallesi’ndeki Akdeniz 1, Ana Ayşe, Atatürk 4, Baran, Dülger, Fulya 3, Nargile, Umut 2, Çelebi, Şehit Celal Madendere ve Şirin 1 sokakları etkilenecektir.

Esenyurt

1 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Ardıçlı Mahallesi’ndeki Ispartakule Sokak, Mehterçeşme Mahallesi’ndeki 1822. Sokak, Süleymaniye Mahallesi’ndeki Ispartakule Sokak ile Yeşilkent Mahallesi’ndeki 1773, 1774, 1798, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1809, 1860, 1861, 1863, 1864, 1888, 1910, 1911 ve 1917. sokaklar ile Hacı Bayram Veli ve Nazım Hikmet sokakları etkilenecektir.

Eyüpsultan

1 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı havai hat bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Akpınar Mahallesi’ndeki 1. Meriç, Beyceğiz, Beyşehir, Eber, Eğridir, Fide, Gezegen, Göksu, Güllük, Karasu, Kızılırmak, Manyas, Sapanca, Sungurbey, Susurluk, Tuzla, Uzungöl, Yarımca, Yedigöl ve İbrahim Hakkı sokakları etkilenecektir. Işıklar Mahallesi’nde Adatepe, Bahariye, Cenap, Ege, Işıklar İstanbul, Kaside ve Zeytindalı sokakları; İhsaniye Mahallesi’nde ise Derbent, Dereboyu, Gökkuşağı, Kadırga, Kırçiçek, Mermer ve İhsaniye İstanbul sokakları kesinti kapsamında olacaktır.

Gaziosmanpaşa

1 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Hürriyet Mahallesi’ndeki 302, 303, 304, 305, 306, 307, 310, 311, 314, 315, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323 ve 324. sokaklar ile Cengiz Topel ve Şakir Zümre sokakları etkilenecektir. Yeni Mahalle’de 503. Sokak ve Köşk Sokak; Şemsipaşa Mahallesi’nde ise 36, 38, 39, 40, 41, 43, 45 ve 47. sokaklar ile Cengiz Topel ve Şakir Zümre sokakları kesinti kapsamında olacaktır.

Güngören

1 Ağustos 2026 tarihinde saat 11.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Mareşal Çakmak Mahallesi’ndeki Şinasi Sokak etkilenecektir.

Kağıthane

1 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle Çağlayan Mahallesi’ndeki Poyraz Sokak’ta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ayrıca aynı gün saat 09.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle Merkez Mahallesi’ndeki Ceylan ve Kağıthane sokakları ile Çağlayan Mahallesi’ndeki Deva, Limon, Seyhan ve Yayla sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.