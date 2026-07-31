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Kırıkkale’de görevden alınan muhtar ve eşi ’dolandırıcılık" suçundan tutuklandı

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Kırıkkale’de yaklaşık bir hafta önce görevden alınan köy muhtarı ile kocası, "dolandırıcılık" suçundan haklarında kesinleşen 5’er yıl hapis cezası nedeniyle çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale'de yaklaşık bir hafta önce görevden alınan köy muhtarı ile kocası, "dolandırıcılık" suçundan haklarında kesinleşen 5'er yıl hapis cezası nedeniyle çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. "Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka ve kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması ya da bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan haklarında 5'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Ulaş köyü muhtarı G.A. (44) ve kocası R.A.'nın (44) izine Ankara'da ulaşıldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, çifti gizlendikleri ikamette yakalayarak gözaltına aldı. G.A. ve R.A., işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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