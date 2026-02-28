İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 1-2-3 Mart İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 1-2 Mart günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde!

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Başakşehir

2 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, Güvercintepe Mahallesi 40., 41., 42. ve 43. sokaklar ile Ahmet Yesevi Sokak'ta kapsamlı havai hat bakım çalışması nedeniyle iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bayrampaşa

2 Mart 2026 tarihinde saat 11.00 ile 15.00 arasında, Terazidere Mahallesi 29 Ekim Sokak'ta abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Beylikdüzü

2 Mart 2026 tarihinde saat 07.00 ile 15.00 arasında, Marmara Mahallesi 214. Sokak ve Güldeste Sokak'ta abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

2 Mart 2026 tarihinde saat 07.00 ile 15.00 arasında, Barış Mahallesi Ali Çebi Sokak'ta abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

2 Mart 2026 tarihinde saat 07.00 ile 15.00 arasında, Gürpınar Mahallesi Sahilyolu Sokak ve Ünlü Sokak'ta kapsamlı havai hat bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Beyoğlu

2 Mart 2026 tarihinde saat 08.30 ile 15.00 arasında, Örnektepe Mahallesi Dereiçi Borsa Sokak, Kanarya Sokak, Mercan Sokak, Turna Sokak ve Zafer Sokak'ta kapsamlı havai hat bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

2 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, Piyalepaşa Mahallesi Piyalepaşa Sokak'ta kapsamlı havai hat bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

2 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, Hacıahmet Mahallesi Hacı Ahmet Karakolu Sokak, Kurtuluş Deresi Sokak, Pir Hüsamettin Sokak ve Yeni Asır Sokak'ta kapsamlı havai hat bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Esenler

2 Mart 2026 tarihinde saat 08.00 ile 12.00 arasında, Fatih Mahallesi 259., 260., 276., 278., 282. ve 285. sokaklarda abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Esenyurt

1 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, Akçaburgaz Mahallesi'nde yatırım ve iletken yenileme çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, Akçaburgaz Mahallesi Akçaburgaz Sokak'ta önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, Orhan Gazi Mahallesi'nde SCADA ve OSOS çalışması kapsamında yatırım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Gaziosmanpaşa

2 Mart 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında, Bağlarbaşı Mahallesi'nde önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

2 Mart 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında, Fevzi Çakmak Mahallesi Cengiz Topel Sokak ile Yeni Mahalle 507., 508., 509/1., 521., 522., 523., 524., 525., 526., 527., 528., 529., 530., 531., 532., 533., 539., 540., 540/1., 540/2., 540/3., 540/4., Cebeci Sokak, Cengiz Topel Sokak, Hacı Salih Efendi Sokak ve Yenimahalle Sokak ile Sultangazi ilçesi Yunus Emre Mahallesi 1328/2. Sokak'ta önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.