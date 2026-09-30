İsrail uçak olayı nedir, İsrail uçağı düştü mü, pilot öldü mü?

"İsrail uçağı düştü mü?" sorusu, Dubai– Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağının acil durum ve kaçırılma kodları göndermesinin ardından milyonlarca kişinin gündemine girdi. İlk dakikalarda uçak kaçırma şüphesiyle alarma geçilse de İsrail Başbakanlığı olayın bir kaçırma eylemi olmadığını, kokpitte pilotlar arasında kavga yaşandığını açıkladı. Yaralanan pilotlar hastaneye kaldırılırken, pilotlardan birinin uçağı kasıtlı olarak düşürmeye çalışıp çalışmadığı araştırılıyor. Peki pilot öldü mü, uçakta neler yaşandı?

UÇAKTAN İLK FOTOĞRAFLAR YAYIMLANDI

Olayın ardından İsrail basınında yer alan ve uçak içinde çekildiği belirtilen fotoğraflar büyük dikkat çekti. Karelerde beyaz tişört giymiş bir yolcunun özellikle göğüs, karın ve bel bölgesinde yoğun kan lekeleri bulunduğu görülüyor. Bir başka fotoğrafta ise aynı yolcunun kabin içinde ayakta durduğu ve kıyafetindeki kan izlerinin net şekilde seçildiği görülüyor. Ancak görüntüler, kanın kime ait olduğunu ya da yolcunun kendisinin yaralanıp yaralanmadığını ortaya koymuyor.

KOKPİTTEKİ KAVGAYA MÜDAHALE ETTİ

İsrail medyasına göre fotoğraflarda görülen yolcu, kokpitte çıkan arbedeyi durdurmak için müdahale eden kişilerden biri. Basına yansıyan yolcu anlatımlarında, uçuş sırasında kokpit tarafından bağırış sesleri yükseldiği, kokpit kapısı açıldığında içeride kan görüldüğü ve pilotlardan birinin kesici bir aletle yaralandığı öne sürüldü. Kabin ekibi ile bazı yolcuların da kavgayı sona erdirmek için harekete geçtiği iddia edildi. Bu ayrıntıların hiçbiri henüz resmi soruşturmayla teyit edilmiş değil.

PİLOT UÇAĞI DÜŞÜRMEK Mİ İSTEDİ?

Olayın nedenine ilişkin İsrail basınında konuşulan ihtimal ise tüyler ürpertici. Haberlere göre yetkililer, pilotlardan birinin uçağı bilerek sert bir dalışa geçirmiş ve kendi hayatına son vermeye çalışmış olabileceği ihtimalini değerlendiriyor. İddiaya göre ikinci pilotun duruma müdahale etmesiyle kokpitte kavga başladı, uçağın kontrolü yeniden sağlandı ve ardından yolcular ile mürettebat da olaya dahil oldu.

RESMİ MAKAMLARDAN DOĞRULAMA YOK

Pilotun uçağı kasıtlı olarak düşürmeye çalıştığı iddiası şu aşamada resmi makamlarca doğrulanmış değil. AP'nin aktardığı teyit edilmiş bilgiler, kokpitte pilotlar arasında fiziksel bir arbede yaşandığı ve uçağın Suudi Arabistan'a güvenli şekilde indirildiği yönünde. Olayın gerçek nedeni ve kokpitte yaşananların tüm detayları için başlatılan incelemenin sonuçlanması bekleniyor.

"BURADAN SAĞ ÇIKAMAYACAĞIZ SANDIK"

Uçakta bulunan yolculardan biri, İsrail basınına yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Kokpit tarafından yükselen bağırışları duyduklarını ve ardından kan gördüklerini söyleyen yolcu, panik öylesine büyüktü ki bir an uçaktaki herkesin hayatını kaybedeceğini düşündüklerini ifade etti.

YOLCULARIN DURUMU İYİ

Suudi Arabistan'a acil iniş yapan uçaktaki yolcuların güvende olduğu açıklandı. Dünya kamuoyunun yakından takip ettiği olayla ilgili resmi açıklamaların önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor.

İSRAİL'E YAKLAŞIRKEN KOKPİTTE DEHŞET

Netanyahu'nun aktardığına göre olay, uçak İsrail'e yaklaştığı sırada yaşandı. İsrail Başbakanı, pilotlardan birinin mesai arkadaşını bıçakladığını ve ardından uçaktaki herkesle birlikte uçağı düşürmeye çalıştığının anlaşıldığını ifade etti. Uçuş takip verileri de uçağın kısa süre içinde binlerce metre irtifa kaybettiğini ortaya koymuştu.

YOLCU VE MÜRETTEBAT KOKPİTE GİREREK MÜDAHALE ETTİ

Netanyahu, uçaktaki bir yolcuyla görüştüğünü de açıkladı. Yolcunun anlattıklarına göre uçak bir anda dönmeye ve dalışa geçmeye başladı. Bunun üzerine söz konusu yolcu, bir mürettebat üyesiyle birlikte kokpite girmeyi başardı. İkili, uçağın sistemlerine zarar vermeye çalıştığı belirtilen saldırgan pilotu etkisiz hale getirdi.

"BU KAHRAMANLARI SELAMLIYORUM"

Yolcuların büyük bir felaketi önlediğini vurgulayan Netanyahu, müdahalede bulunan kişilerin olağanüstü bir cesaret ve soğukkanlılık gösterdiğini söyledi. Netanyahu, kahraman olarak nitelendirdiği bu kişileri selamladığını ifade etti.

SALDIRGAN PİLOT GÖZALTINA ALINDI

Netanyahu'nun açıklamasına göre diğer pilotu bıçaklayan pilot gözaltına alındı ve şu anda Suudi Arabistan makamları tarafından sorgulanıyor. Uçağın acil iniş yaptığı Tebük Havalimanı'nı işleten şirket ise uçağın kaptan pilotu ve yardımcı pilotunun hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu.

UÇAK TEBÜK'E ACİL İNİŞ YAPTI

Dubai Uluslararası Havalimanı'ndan sabah saatlerinde havalanan uçak, yolculuğun ikinci saatinde acil durum sinyali verdi. Uçağın kaçırma koduna benzer bir alarm göndermesi üzerine İsrail'de güvenlik birimleri alarma geçti ve savaş uçakları havalandırıldı. Uçak daha sonra Suudi Arabistan'ın Tebük kentine yönlendirilerek güvenli şekilde iniş yaptı. Flydubai de uçuş sırasında bir olay yaşandığını doğrulayarak tüm yolcuların güvende olduğunu açıkladı.

YOLCULARIN İSRAİL'E DÖNÜŞÜ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Netanyahu, durumun kontrol altında olduğunu belirterek İsrail'in yolcuların güvenliğini sağlamak ve ülkelerine dönmelerini temin etmek için ilgili makamlarla sürekli temas halinde olduğunu söyledi.

GÜVENLİK BİRİMLERİNE TALİMAT

Açıklamasının sonunda olası yeni tehditlere de değinen Netanyahu, güvenlik birimlerine başka potansiyel tehditlere karşı hazırlıklı olmaları talimatını verdiğini açıkladı. Saldırgan pilotun olayı neden gerçekleştirdiği ise henüz netlik kazanmadı; kokpitte yaşananların tüm ayrıntılarının yürütülen soruşturmayla ortaya çıkması bekleniyor.