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İsrail - Avusturya maçı, bugün 17 Kasım 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak karşılaşmaya Debrecen'deki Nagyerdei Stadyumu ev sahipliği yapacak. Ancak mücadele için Türkiye'de herhangi bir yayıncı kuruluş açıklanmadı. İsrail - Avusturya maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi ve nereden canlı izlenir soruları ise futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. İşte İsrail - Avusturya maçının yayın durumu, başlama saati ve karşılaşmayla ilgili tüm detaylar.

İSRAIL - AVUSTURYA MAÇI HANGİ KANALDA?

İsrail - Avusturya maçı için Türkiye'de herhangi bir televizyon kanalı ya da dijital platform yayın planı açıklanmadı. Bu nedenle karşılaşmanın Türkiye'den canlı yayınla izlenmesi beklenmiyor.

İSRAIL - AVUSTURYA MAÇI NEREDEN TAKİP EDİLİR?

Maçı televizyondan izleme imkanı bulunmayan futbolseverler, karşılaşmayı canlı skor uygulamaları ve spor sitelerinin anlık maç anlatımları üzerinden takip edebilecek. Maç öncesinde son dakika bir yayın anlaşması yapılması halinde yayın bilgileri ayrıca duyurulacak.

İSRAIL - AVUSTURYA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşma için Türkiye'de bir yayıncı belirlenmediğinden, maçın şifreli ya da şifresiz olarak yayınlanması söz konusu değil.

İSRAIL - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN?

İsrail - Avusturya maçı, 17 Kasım 2026 Salı günü oynanacak. UEFA Uluslar Ligi kapsamında gerçekleştirilecek karşılaşma, haftanın dikkat çeken mücadeleleri arasında yer alıyor.

İSRAIL - AVUSTURYA MAÇI SAAT KAÇTA?

İsrail - Avusturya maçı Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında son dakika değişikliği yapılabileceği için futbolseverler yayın öncesinde güncel bilgileri kontrol etmeli.

İSRAIL - AVUSTURYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İsrail ile Avusturya arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması, Macaristan'ın Debrecen kentindeki Nagyerdei Stadyumu'nda oynanacak. İsrail, iç saha maçını tarafsız sahada oynayacak.

İSRAİL - AVUSTURYA MAÇI NEDEN YAYINLANMIYOR?

Uluslar Ligi maçlarının Türkiye'deki yayın hakları maç bazında farklı kanallara dağıtılıyor. İsrail - Avusturya karşılaşması için Türkiye'de herhangi bir kanalın yayın planında yer almadığı görülüyor.