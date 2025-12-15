İspanya, lojistik ve taşımacılık sektöründe artan iş gücü ihtiyacını Türkiye'den karşılamaya hazırlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın geçen yıl İspanya ziyaretinde iki ülke arasında istihdam işbirliği konusunda adımlar atılmıştı. Bu ziyaretin ardından İŞKUR ve İspanya'daki meslek kuruluşu USINTRA arasında ağır vasıta şoförleri için özel bir protokol imzalandı. Peki, İspanya ağır vasıta şoför başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? İspanya ağır vasıta şoför başvuru şartları nedir, maaşı ne kadar, kaç kişi alınacak? Detaylar haberimizde...

İSPANYA AĞIR VASITA ŞOFÖR BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

İŞKUR İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanı Özkan Bolat'a göre İspanya'da ağır vasıta şoförü olarak çalışmak isteyen adaylar için başvurular çok yakında başlayacak. Başvurular tamamen İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden alınacak ve süreç online olarak yürütülecek.

Başvuru aşamaları genel hatlarıyla şu şekilde özetlenebilir:

İŞKUR Üzerinden Başvuru: Adaylar öncelikle İŞKUR internet sitesinde profil oluşturacak ve gerekli belgeleri sisteme yükleyecek.

USINTRA Yönlendirmesi: Başvurusu kabul edilen adaylar USINTRA tarafından yönlendirilerek İspanya'daki firmalarla iletişime geçecek.

Dil ve Mesleki Eğitim: Adaylar, bir aylık çevrim içi İspanyolca kursuna katılacak ve ardından İspanya'da bir haftalık mesleki eğitim alacak. Bu süreç boyunca tüm eğitim giderleri USINTRA tarafından karşılanacak.

İŞKUR, dolandırıcılık faaliyetlerine karşı uyarıda bulunarak, adayların yalnızca resmi kanallardan başvuru yapmalarını ve hiçbir platforma ücret ödememelerini vurguladı.

İSPANYA AĞIR VASITA ŞOFÖR BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

İspanya'daki ağır vasıta şoförlüğü için başvuruda bulunacak adaylarda belirli şartlar aranıyor. Özkan Bolat'ın açıklamalarına göre öncelikle Ağır Vasita Ehliyeti gerekmekte ve ilk başvuru aşamasında 2009 öncesinde ehliyet alanlar öncelikli olarak değerlendirilecek.

Ayrıca adayların şu kriterleri karşılaması gerekiyor:

Geçerli ağır vasıta ehliyetine sahip olmak

Mesleki deneyim ve araç kullanma yeterliliği

Temel düzeyde veya başlangıçta çevrim içi dil kursunu tamamlayabilecek düzeyde olmak

Sağlık açısından ağır vasıta kullanmaya uygun olmak

Bu şartlar, hem Türkiye hem de İspanya iş mevzuatına uygun olarak adayların hızlı ve güvenli bir şekilde işe yerleşmesini sağlıyor.

İSPANYA AĞIR VASITA ŞOFÖR MAAŞI NE KADAR?

İspanya'da çalışacak ağır vasıta şoförlerinin gelir düzeyi, taşımacılık sektörünün büyüklüğü ve deneyime bağlı olarak değişmekle birlikte yıllık 25.000 – 35.000 Avro arasında öngörülüyor. Bu maaş, Türkiye'deki standart gelir seviyelerine kıyasla oldukça cazip bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Ayrıca, eğitim süreci boyunca yapılan giderlerin USINTRA tarafından karşılanması, adayların mali yükünü azaltarak İspanya'da çalışma deneyimine sorunsuz bir başlangıç yapmalarını sağlıyor.