İsmail Kartal istifa etti mi, kovuldu mu?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İsmail Kartal istifa etti mi sorusu, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya 6-0 mağlup olmasının ardından sarı-lacivertli taraftarların gündeminin ilk sırasına yerleşti. Villa Park'taki ağır yenilgi sırasında deplasman tribünündeki taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal'ı istifaya davet etti. Deneyimli çalıştırıcının ilk 11 tercihleri ve orta saha kurgusu ise maçın ardından eleştirilerin odağına yerleşti. Peki, İsmail Kartal kovuldu mu? İşte son durum…
İsmail Kartal kovuldu mu, Fenerbahçe'de ayrılık yaşanacak mı soruları, Aston Villa deplasmanındaki farklı skorun ardından peş peşe gelmeye başladı. Şu ana kadar Kartal'ın istifa ettiğine ya da görevine son verildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Maçın ardından konuşan deneyimli teknik adam, ağır yenilgi nedeniyle taraftarlardan özür dileyerek odaklarını lig maçına çevireceklerini söyledi. İsmail Kartal 6-0'lık yenilgi sonrası ne dedi? Tüm detaylar haberimizde…
İSMAİL KARTAL İSTİFA ETTİ Mİ?
Hayır. İsmail Kartal'ın Aston Villa yenilgisinin ardından istifa ettiğine dair bir açıklama bulunmuyor. Deneyimli teknik adam, maç sonrası yaptığı değerlendirmelerde görevi bırakacağına ilişkin herhangi bir ifade kullanmadı ve takımın önündeki lig maçına odaklanılması gerektiğini vurguladı.
İSMAİL KARTAL KOVULDU MU?
Fenerbahçe yönetiminden de İsmail Kartal'ın görevine son verildiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Kulübün ağır mağlubiyetin ardından teknik heyetle ilgili nasıl bir değerlendirme yapacağı merak edilse de şu an için Kartal'ın görevinin başında olduğu biliniyor.
TRİBÜNDEN İSTİFA ÇAĞRISI
Villa Park'ta takımını destekleyen yaklaşık 1.800 Fenerbahçe taraftarı, farkın açılmasıyla birlikte tepkilerini yüksek sesle dile getirdi. Özellikle beşinci golün ardından deplasman tribününden "Kartal istifa" tezahüratları yükseldi. Maçın ardından sosyal medyada da çok sayıda sarı-lacivertli taraftar, teknik direktöre yönelik eleştirilerini paylaştı.
İLK 11 TERCİHLERİ TARTIŞMA YARATTI
Eleştirilerin merkezinde İsmail Kartal'ın kritik maç için yaptığı tercihler yer aldı. Sarı-lacivertliler karşılaşmaya Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, İsmail Yüksek, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın ve Muriqi ilk 11'iyle başladı. Son maçta darbe alan Kante ve Lukaku ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Taraftarlar, özellikle orta saha kurgusunun ve formda olmadığı düşünülen bazı isimlerde ısrar edilmesinin takımı zor duruma düşürdüğünü öne sürdü.
DEĞİŞİKLİKLER SONUCU DEĞİŞTİRMEDİ
Aston Villa'nın 4-0 öne geçmesinin ardından Kartal, 69. dakikada üç değişikliği birden yaptı. Greenwood'un yerine Nene, Muriqi'nin yerine Lukaku, İsmail Yüksek'in yerine ise Bartuğ Elmaz oyuna girdi. Ancak bu hamleler de oyunun gidişatını değiştirmeye yetmedi ve Aston Villa iki gol daha bularak skoru 6-0'a taşıdı.
İSMAİL KARTAL'DAN İLK AÇIKLAMA
Maçın ardından açıklama yapan İsmail Kartal, skorun oyunun genel görüntüsünü yansıtmadığını düşündüğünü belirtti. Kartal, futbolun en üst seviyesinde basit pas hataları ve top kayıplarının çok ağır cezalandırıldığını vurgulayarak bu maçtan hem kendisinin hem ekibinin hem de oyuncuların büyük ders çıkardığını söyledi. Deneyimli teknik adam, sonucun Fenerbahçe camiası adına kabul edilebilir olmadığını ifade ederek taraftarlardan ve camiadan özür diledi.
GÖZLER ALANYASPOR MAÇINDA
İsmail Kartal, ağır yenilgiyi geride bırakıp önlerindeki lig maçına konsantre olmaları gerektiğini söyledi. Sarı-lacivertliler, birkaç gün sonra Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor ile karşılaşacak. Bu maç, hem takımın moral bulması hem de Kartal'ın tribünlerle yeniden bağ kurması açısından kritik önem taşıyor.
SEZONUN İLK AĞIR YENİLGİSİ
Aston Villa maçı öncesinde ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde 7'şer olmak üzere toplam 14 resmi müsabakaya çıkan Fenerbahçe, bu sezon ilk kez bir maçta kalesinde ikiden fazla gol gördü. Şampiyonlar Ligi'nde iki maçta 1 puanda kalan sarı-lacivertliler, turnuvanın 3. haftasında 20 Ekim Salı günü sahasında Slavia Prag'ı konuk edecek.
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