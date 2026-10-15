İsmail Kartal istifa etti mi, kovuldu mu?

Fenerbahçe yönetiminden de İsmail Kartal'ın görevine son verildiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Kulübün ağır mağlubiyetin ardından teknik heyetle ilgili nasıl bir değerlendirme yapacağı merak edilse de şu an için Kartal'ın görevinin başında olduğu biliniyor.

TRİBÜNDEN İSTİFA ÇAĞRISI

Villa Park'ta takımını destekleyen yaklaşık 1.800 Fenerbahçe taraftarı, farkın açılmasıyla birlikte tepkilerini yüksek sesle dile getirdi. Özellikle beşinci golün ardından deplasman tribününden "Kartal istifa" tezahüratları yükseldi. Maçın ardından sosyal medyada da çok sayıda sarı-lacivertli taraftar, teknik direktöre yönelik eleştirilerini paylaştı.

İLK 11 TERCİHLERİ TARTIŞMA YARATTI

Eleştirilerin merkezinde İsmail Kartal'ın kritik maç için yaptığı tercihler yer aldı. Sarı-lacivertliler karşılaşmaya Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, İsmail Yüksek, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın ve Muriqi ilk 11'iyle başladı. Son maçta darbe alan Kante ve Lukaku ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Taraftarlar, özellikle orta saha kurgusunun ve formda olmadığı düşünülen bazı isimlerde ısrar edilmesinin takımı zor duruma düşürdüğünü öne sürdü.

DEĞİŞİKLİKLER SONUCU DEĞİŞTİRMEDİ

Aston Villa'nın 4-0 öne geçmesinin ardından Kartal, 69. dakikada üç değişikliği birden yaptı. Greenwood'un yerine Nene, Muriqi'nin yerine Lukaku, İsmail Yüksek'in yerine ise Bartuğ Elmaz oyuna girdi. Ancak bu hamleler de oyunun gidişatını değiştirmeye yetmedi ve Aston Villa iki gol daha bularak skoru 6-0'a taşıdı.

İSMAİL KARTAL'DAN İLK AÇIKLAMA

Maçın ardından açıklama yapan İsmail Kartal, skorun oyunun genel görüntüsünü yansıtmadığını düşündüğünü belirtti. Kartal, futbolun en üst seviyesinde basit pas hataları ve top kayıplarının çok ağır cezalandırıldığını vurgulayarak bu maçtan hem kendisinin hem ekibinin hem de oyuncuların büyük ders çıkardığını söyledi. Deneyimli teknik adam, sonucun Fenerbahçe camiası adına kabul edilebilir olmadığını ifade ederek taraftarlardan ve camiadan özür diledi.