İsmail Kartal basın toplantısı saat kaçta, hangi kanalda, nereden CANLI izlenir?

Futbol gündeminin yakından takip ettiği İsmail Kartal basın toplantısı canlı yayın detayları belli olmaya başladı. Teknik direktör İsmail Kartal’ın açıklamalarını takip etmek isteyen taraftarlar, toplantının başlangıç saatini, hangi kanalda yayınlanacağını ve internet üzerinden canlı izleme seçeneklerini araştırıyor. İşte İsmail Kartal basın toplantısı ile ilgili merak edilen yayın bilgileri…

İSMAİL KARTAL BASIN TOPLANTISI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Futbolseverlerin yakından takip ettiği İsmail Kartal basın toplantısı için yayın detayları belli oldu. Teknik direktör İsmail Kartal’ın gündeme ilişkin açıklamalar yapacağı basın toplantısının ne zaman başlayacağı ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, İsmail Kartal basın toplantısı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İsmail Kartal basın toplantısı nereden canlı izlenir? İşte tüm yayın bilgileri…

İSMAİL KARTAL BASIN TOPLANTISI NE ZAMAN?

İsmail Kartal’ın basın toplantısı, 28 Temmuz 2026 Salı günü gerçekleştirilecek. Futbol gündeminin önemli başlıklarının ele alınacağı toplantıda İsmail Kartal’ın takımın durumu, hedefleri ve merak edilen konular hakkında açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Taraftarlar ve spor kamuoyu, deneyimli teknik adamın yapacağı açıklamaları yakından takip edecek. Basın toplantısında gündeme dair önemli mesajların verilmesi bekleniyor.

İSMAİL KARTAL BASIN TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

İsmail Kartal basın toplantısı saat 19.00’da başlayacak. Canlı yayın üzerinden takip edilebilecek olan toplantıda teknik direktör İsmail Kartal’ın basın mensuplarının sorularını yanıtlaması bekleniyor.

Saat 19.00 itibarıyla başlayacak yayınla birlikte İsmail Kartal’ın açıklamaları ekranlara gelecek.

İSMAİL KARTAL BASIN TOPLANTISI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

İsmail Kartal basın toplantısı, FB TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe taraftarları, toplantıyı FB TV üzerinden takip ederek İsmail Kartal’ın açıklamalarını canlı olarak izleyebilecek.

Basın toplantısının televizyon yayınının yanı sıra dijital platformlar üzerinden de takip edilmesi mümkün olacak.

FB TV CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ

FB TV’yi televizyon üzerinden izlemek isteyen futbolseverler, farklı platformlardaki kanal bilgilerini kullanabilecek.

FB TV yayın bilgileri:

• Digiturk: 76. kanal

• D Smart: 83. kanal

• Kablo TV: 139. kanal

• Tivibu: 80. kanal

• Fil Box: 76. kanal

• Web üzerinden canlı yayın

• Türksat 4A üzerinden şifresiz yayın

İSMAİL KARTAL BASIN TOPLANTISI CANLI NASIL İZLENİR?

İsmail Kartal basın toplantısını canlı izlemek isteyen taraftarlar, FB TV kanalından yayını takip edebilecek. Ayrıca internet üzerinden FB TV’nin dijital yayın seçenekleri aracılığıyla da açıklamalar canlı olarak izlenebilecek.

28 Temmuz 2026 Salı günü saat 19.00’da başlayacak olan basın toplantısında İsmail Kartal’ın yapacağı açıklamalar futbol gündeminin önemli başlıkları arasında yer alacak.