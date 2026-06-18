İsmail Kartal aslen nereli, kökeni nedir? İsmail Kartal'a neden Arap İsmail deniyor?

Türk futbolunun önemli isimleri arasında yer alan İsmail Kartal, hem futbolculuk kariyeri hem de teknik direktörlük başarılarıyla uzun yıllardır spor gündeminde yer alıyor. Özellikle Fenerbahçe’de görev yaptığı dönemlerde adından sıkça söz ettiren deneyimli çalıştırıcı hakkında kamuoyunda merak edilen birçok detay bulunuyor. Peki, İsmail Kartal aslen nereli, kökeni nedir? İsmail Kartal neden Arap İsmail deniyor? Detaylar...

İSMAİL KARTAL ASLEN NERELİ, KÖKENİ NEDİR?

İsmail Kartal, 1961 yılında İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Anadolukavağı semtinde dünyaya geldi. Her ne kadar doğum yeri İstanbul olsa da ailesinin kökeni Karadeniz Bölgesi’ne dayanıyor.

Başarılı teknik adam aslen Rizelidir. Rizeli bir aileden gelen Kartal, çocukluk ve gençlik yıllarını İstanbul’da geçirmiştir. Futbol kariyerine de İstanbul’da başlayan deneyimli isim, ilerleyen yıllarda Türk futbolunun önemli figürlerinden biri haline gelmiştir.

Profesyonel futbol yaşamında uzun yıllar savunma oyuncusu olarak görev yapan İsmail Kartal, özellikle Fenerbahçe forması altında gösterdiği performansla tanınmıştır. Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe yönelen Kartal, birçok Süper Lig kulübünde görev almış ve Türk futbolunda önemli bir teknik adam olarak öne çıkmıştır.

Disiplinli çalışma anlayışı ve oyuncularla kurduğu iletişim sayesinde kariyerinde dikkat çeken başarılara imza atan Kartal, Türk futbolunun deneyimli teknik direktörleri arasında gösterilmektedir.

İSMAİL KARTAL NEDEN ARAP İSMAİL DENİYOR?

İsmail Kartal hakkında en çok merak edilen konulardan biri de yıllardır kullanılan “Arap İsmail” lakabının nereden geldiğidir.

Futbolculuk döneminden itibaren bu lakapla anılan Kartal, konuya ilişkin açıklamayı katıldığı bir televizyon programında bizzat yapmıştır. Program sırasında sunucunun lakabın hikayesini sorması üzerine deneyimli teknik adam, konunun sanıldığı gibi etnik bir kökenle bağlantılı olmadığını net bir şekilde ifade etmiştir.

İsmail Kartal açıklamasında şu sözleri kullanmıştır:

“Araplıkla bir ilgim yok. Ailemde de yok. Esmerliğimden dolayı, çocukluktan kalan bir lakap.”

Bu açıklamaya göre “Arap İsmail” lakabı, tamamen çocukluk yıllarında sahip olduğu esmer ten rengi nedeniyle çevresi tarafından kendisine takılmış bir lakaptan ibarettir. Lakabın herhangi bir etnik köken, aile bağı ya da farklı bir kültürel geçmişle ilişkisi bulunmamaktadır.