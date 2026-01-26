Işın Karaca kimdir? Işın Karaca kaç yaşında, nereli?

Kendine has sesi, etkileyici yorumları ve renkli yaşam öyküsüyle müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edinen Işın Karaca, uzun yıllardır hem sahnede hem de hayatıyla konuşuluyor. Londra'da doğup Kıbrıs Türkü kökeniyle büyüyen Karaca'nın kariyer yolculuğu, genç yaşta başlayan müzik serüveni ve sahne performanslarıyla şekillendi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

IŞIN KARACA KİMDİR?

Işın Karaca, sahne adıyla tanınan, Kıbrıs Türkü kökenli bir şarkıcı ve müzik sanatçısıdır. Londra doğumlu olan Karaca, müzik kariyerine genç yaşlarda başlamış, hem vokalistlik yapmış hem de kendi albümlerini çıkararak Türkiye'de pop ve arabesk müzik sahnesinde önemli bir isim haline gelmiştir. Ayrıca şarkıcılık dışında oyunculuk, televizyon sunuculuğu ve sosyal sorumluluk projelerinde aktif olarak yer almıştır.

IŞIN KARACA KAÇ YAŞINDA?

Işın Karaca, 7 Mart 1973 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 52 yaşındadır.

IŞIN KARACA NERELİ?

Işın Karaca, İngiltere'nin Londra şehrinde doğmuştur. Ailesi Kıbrıs Türkü kökenli olup, Karaca Türkiye'de yaşamını ve müzik kariyerini sürdürmüştür.

IŞIN KARACA'NIN KARİYERİ

Müzik Kariyeri: Işın Karaca, müzik hayatına 1999 yılında Panic Attack adlı grubun solistliğini üstlenerek başladı. Ardından Yıldız Tilbe ve Sezen Aksu'nun vokalistliğini yaptı. 2001 yılında çıkardığı ilk albümü Anadilim Aşk ile büyük bir çıkış yakaladı. Bugüne kadar toplamda 11 stüdyo albümü yayımladı; bunlar arasında İçinde Aşk Var, Başka 33/3, Uyanış, Arabesque serisi, Her Şey Aşktan, Ey Aşkın Güzel Kızı, Eyvallah, Sen Ben Aşk ve The Best in Symphonic yer alıyor.

Oyunculuk: 2005 yılında Sen Ne Dilersen filminde rol aldı; 2010 yılında Gelecekten Bir Gün filminde konuk oyuncu olarak yer aldı.

Televizyon: Kendi adını taşıyan Işın Show, Haziran Gecesi, Kadın Her Yaşta Güzeldir, Şarkı Söylemek Lazım, Haydi Söyle, Altın Kızlar ve TRT Müzik'te Başucu Şarkıları programlarında çalıştı.

Sosyal Sorumluluk ve Yazarlık: Eğitime ve çocuklara destek veren projelerde yer aldı; köşe yazarlığı yaparak toplumsal ve kültürel konularda görüşlerini paylaştı. Ayrıca "Büyümek İçin Küçülmek Lazım" adlı kitabı ile kilo verme ve kişisel gelişim deneyimlerini paylaşmayı planlamaktadır.