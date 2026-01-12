İran dini lideri Ali Hamaney kimdir, kaç yaşında? Ali Hamaney'in babası, eşi ve çocukları kim? Ali Hamaney siyasi kariyeri!

İran'ın günümüz siyasi ve dini arenasında en etkili figürlerinden biri olan Ayetullah Ali Hamaney, 1939 yılında Meşhed'de doğmuş, dini ve siyasi liderliğiyle 35 yılı aşkın süredir ülkenin kaderini şekillendirmiştir. Peki, İran dini lideri Ali Hamaney kimdir, kaç yaşında? Ali Hamaney'in babası, eşi ve çocukları kim? Detaylar...

AYETULLAH ALİ HAMANEY KİMDİR?

Ayetullah Ali Hamaney, modern İran tarihinin en etkili dini ve siyasi figürlerinden biridir. 17 Temmuz 1939 tarihinde İran'ın Meşhed şehrinde doğan Hamaney, ülkenin dini lideri olarak 35 yılı aşkın süredir ülke yönetiminde önemli bir rol oynamaktadır. Babası Ayetullah Seyyid Cevat Hüseyni Hamaney Azerbaycan Türkü, annesi Seyyid Haşim Necefabadi'nin kızı ise Yezdli'dir.

Çocuk yaşta başlayan dini eğitimi ve ailesinden aldığı temel bilgiler, onu İslami ilimlerde derin bir bilgi birikimine sahip bir lider haline getirmiştir. 4 yaşında mektebe gönderilen Hamaney, burada Kur'an öğrenimi aldı ve ardından yeni kurulan İslami okullarda ilköğrenimini tamamladı. Lisede ise Cami-el-Mukaddemat, Sarf ve Nahv'havza'ya girerek, babası ve diğer eğitimcilerden edebiyat ve dini dersler aldı.

Ali Hamaney'in eğitim hayatı, Mukaddemat ve Satıh eğitim dönemini yalnızca 5.5 yılda tamamlamasıyla dikkat çeker. Bu hızlı ve yoğun eğitim süreci, onu ileride İran'ın dini ve siyasi sahnesinde etkin bir figür haline getirdi.

ALİ HAMANEY KAÇ YAŞINDA?

Ayetullah Ali Hamaney, 17 Temmuz 1939 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 86 yaşındadır.

ALİ HAMANEY'İN EŞİ KİMDİR?

Ali Hamaney, 1964 yılında Mansure Huceste Bakırzadeh ile evlenmiştir. Eşiyle birlikte Tahran'da sade bir konutta yaşamaktadır. Ailenin yaşam tarzı mütevazı olmakla birlikte, siyasi ve dini etkileri oldukça geniştir. Hamaney'in eşi, ailesinin özel hayatını medyadan uzak tutmayı tercih eden bir profil sergilemektedir.

ALİ HAMANEY'İN ÇOCUKLARI KİM?

Ali Hamaney'in beş çocuğu bulunmaktadır:

Mücteba Hamaney (Oğlu): Siyasi etkisiyle öne çıkan ikinci oğul. Gholam-Ali Haddad-Adel'in kızıyla evlidir ve Devrim Muhafızları ile istihbarat birimlerinde güçlü bağlara sahiptir.

Hüda Hamaney (Kızı): Mesbah el-Hüda Bagheri Kani ile evlidir.

Büşra Hamaney (Kızı): Golpayegani ailesinin oğluyla evlidir.

Mesud Hamaney (Oğlu): Muhsin Harazi'nin kızıyla evlidir.

Mustafa Hamaney (Oğlu): Azizullah Hoşvaht'ın kızıyla evlidir.

Meysam Hamaney (Oğlu): Çocuklar arasında özel hayatı medyadan uzak tutulmuştur.

Çocuklarının büyük kısmı İran'daki dini ve siyasi çevrelerde önemli bağlantılara sahip olsa da, Ali Hamaney'in liderliği altında aile yaşamı genellikle gözlerden uzak tutulmaktadır.

ALİ HAMANEY KİMİN OĞLU?

Ayetullah Ali Hamaney, babası Ayetullah Seyyid Cevat Hüseyni Hamaney ve annesi Seyyid Haşim Necefabadi'nin kızı olarak dünyaya gelmiştir. Babası Azerbaycan Türkü, annesi ise Yezdli kökenlidir. Babasından aldığı dini eğitim ve ilk yıllardan itibaren sürdürdüğü öğrenim süreci, Hamaney'in ileride hem dini hem de siyasi lider olarak yükselmesinde temel oluşturmuştur.

SİYASİ HAYATI VE LİDERLİK DÖNEMİ

Ali Hamaney, 1963 yılında Ayetullah Ruhullah Humeyni önderliğindeki İslami Hareket'e katıldı. 1977'de İran Şahı tarafından sürgüne gönderilmek istendi, ancak İslami hareketin büyüklüğü nedeniyle Meşhed'e dönmesine izin verildi.

İran İslam Devrimi sonrası Hamaney, İslam İnkılabı Yüksek Şurası üyesi olarak Tahran'a taşındı. 1979 yılında İran Savunma Bakan Yardımcısı ve aynı yıl Tahran vekili olarak İslami Şura Meclisi'ne seçildi. 1981'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 16 milyon oy alarak İran'ın 3. Cumhurbaşkanı oldu. 1985 yılında ikinci kez cumhurbaşkanlığına seçilen Hamaney, 1989 yılında Ayetullah Humeyni'nin vefatı sonrası Uzmanlar Meclisi tarafından dini lider seçildi.

Hamaney'in liderliği boyunca İran-İsrail gerilimleri ve iç siyasi yapılar üzerinde belirleyici rolü olmuştur. 6 sarayı bulunan Hamaney'in bazı saraylarında nükleer saldırılara karşı sığınaklar bulunmaktadır.