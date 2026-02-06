İRAN ABD SON DAKİKA: ABD ve İran görüşmesinde neler konuşuldu?

ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler, Haziran 2025'te yaşanan İsrail ve ABD saldırılarının ardından yeniden başladı. Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleştirilen görüşmeler, diplomatik sürecin yeniden canlanmasını sağladı. Dünyanın gözleri, tarafların masadaki tutumuna ve olası anlaşmaya çevrildi. Peki, ABD ve İran görüşmesinde neler konuşuldu? Detaylar...

İRAN ABD SON DAKİKA

Görüşmeler öncesi ABD Başkanı Donald Trump, sert açıklamalarda bulunarak İran'a karşı askeri güç göstergesi yaptı. Trump, "İran'a bombardıman uçaklarımızı gösterdik" ifadelerini kullanarak Washington'un diplomatik süreci askeri güç ile desteklediğini vurguladı. Bu açıklamalar, nükleer müzakerelere damgasını vurdu ve taraflar arasındaki tansiyonu artırdı.

ABD VE İRAN GÖRÜŞMESİNDE NELER KONUŞULDU?

Maskat'taki nükleer görüşmelerde tarafların yetkilileri kritik rol oynuyor.

İran Heyeti: Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi liderliğinde, Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, Ekonomik İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamid Kanberi ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi hazır bulundu.

ABD Heyeti: ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff masayı temsil ediyor. Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner de görüşmelere katıldı.

Bu isimler, taraflar arasında uranyum zenginleştirme ve yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması gibi kritik başlıkların ele alınmasında öncü rol oynuyor.

TARAFLARIN TEMEL ANLAŞMAZLIK KONULARI

İran ile ABD arasındaki müzakerelerde öne çıkan başlıca anlaşmazlık konuları şunlar:

Uranyum Zenginleştirme: ABD, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını talep ediyor. İran ise nükleer programını sınırlamalar çerçevesinde sürdürmek istiyor.

Yüksek Düzeyli Uranyumun Ülke Dışına Çıkarılması: ABD, İran'daki yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılmasını şart koşuyor.

Bölgesel Etki ve Füze Programı: ABD, İran'ın bölgedeki silahlı gruplara desteği ve füze programını müzakerelere dahil etmek istiyor. İran ise nükleer program dışındaki konuların müzakereye açık olmadığını belirtiyor.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, ülkesinin füze programı ve düşük düzeyli uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin "kırmızı çizgiler" arasında olduğunu vurguladı. Rızai, bu konuların müzakereye kapalı olduğunu ve ABD'nin sıfır zenginleştirme gibi taleplerde bulunması durumunda müzakerelerin başarısız olacağını ifade etti.

KRİTİK ZİRVE ÖNCESİ TRUMP'IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, masaya oturmadan önce yaptığı açıklamalarda sert bir dil kullandı. Washington'un bölgede askeri yığınağını artırdığını belirten Trump, İran'ın pazarlık yapma sebeplerini şöyle özetledi:

"İran ile pazarlık halindeyiz. Vurulmak istemedikleri için pazarlık yapıyorlar. Vurmamızı istemiyorlar. İran'a bombardıman uçaklarımızı gösterdik."

Trump'ın bu açıklamaları, ABD'nin diplomasiye odaklanmasının yanı sıra, askeri gücün de masadaki pazarlık stratejisinde önemli bir rol oynadığını ortaya koydu.

UMNAN ARABULUCULUĞUNDA DİPLOMASİ

Görüşmeler, Umman'ın Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin ev sahipliğinde yürütüldü. Arabuluculuk rolü, tarafların karşılıklı güven ortamını güçlendirmeyi ve diplomatik sürecin devamını sağlama hedefini taşıyor.

Taraflar, özellikle Haziran 2025'teki 12 günlük savaşın ardından diplomatik kanalları yeniden açmanın önemine vurgu yaptı. Türkiye ve diğer bölge ülkelerinin diplomatik çabaları da sürecin yeniden başlamasında kritik rol oynadı.