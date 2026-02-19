Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 18 Şubat Instagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?

Her gün milyonlarca kullanıcı tarafından aktif olarak tercih edilen Instagram, zaman zaman güncellemeler ya da artan veri trafiği nedeniyle erişim sorunlarıyla gündeme gelebiliyor. Uygulamaya girişte hissedilen yavaşlama da kullanıcıların dikkat çektiği başlıklardan biri olurken, yaşanan aksaklıkların kaynağı ve ne kadar süreceği merak ediliyor. Konuya ilişkin tüm ayrıntılar ve son gelişmeler haberin devamında…

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? (18 ŞUBAT PERŞEMBE)

18 Şubat Perşembe günü itibarıyla Instagram'da küresel çapta doğrulanmış, uzun süreli ve genel bir çökme yaşandığına dair resmî bir açıklama bulunmuyor. Kesinti takip platformlarından paylaşılan güncel veriler; ana akış, hikâyeler, Reels ve mesajlaşma gibi temel özelliklerin büyük ölçüde çalışmayı sürdürdüğünü gösteriyor. Bununla birlikte bazı kullanıcılar, belirli bölgelerde kısa süreli erişim ve performans sorunları yaşadıklarını dile getiriyor.

INSTAGRAM ERİŞİM SORUNLARI NEDEN GÜNDEMDE?

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda; gönderilerin geç yüklenmesi, hikâyelerin açılmaması, akışın yenilenmemesi ve DM bölümünde gecikmeler yaşanması gibi şikâyetler öne çıkıyor. Uzmanlara göre bu tür aksaklıklar çoğunlukla internet bağlantısındaki dalgalanmalar, mobil veri yoğunluğu, uygulamanın güncel olmaması, cihaz önbelleğinin dolu olması ya da VPN kullanımı gibi teknik nedenlerden kaynaklanabiliyor.

18 Şubat itibarıyla Instagram tarafından duyurulmuş kapsamlı bir sistem arızası bulunmuyor.

INSTAGRAM NE ZAMAN NORMALE DÖNER?

Mevcut kullanıcı geri bildirimleri, bildirilen problemlerin yaygın ve kalıcı bir kesinti niteliği taşımadığını ortaya koyuyor. Platforma erişim çoğu kullanıcı için normal akışında devam ediyor. Resmî bir açıklama olmadığı sürece genel bir çökme beklentisi bulunmuyor.

Sorun yaşayan kullanıcıların internet bağlantılarını kontrol etmeleri, uygulamayı güncellemeleri ve varsa VPN kullanımını devre dışı bırakmaları öneriliyor.