Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 18 Şubat Instagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?

Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 18 Şubat Instagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
Güncelleme:
Dünya çapında milyonlarca kişinin aktif olarak kullandığı Instagram, dönem dönem yaşanan erişim ve performans sorunlarıyla gündeme geliyor. Özellikle akşam saatlerinde artan kullanıcı yoğunluğu, bazı hesaplarda akış yenilenmeme, gönderi paylaşılamama ya da hikâyelerin yüklenmemesi gibi problemleri beraberinde getirebiliyor. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 18 Şubat Instagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?

Milyonlarca kullanıcının günlük iletişim ve içerik paylaşımı için tercih ettiği Instagram, zaman zaman yaşanan erişim ve performans sorunlarıyla gündeme geliyor. Özellikle yoğun kullanım saatlerinde ana sayfanın yenilenmemesi, gönderi ve hikâyelerin geç yüklenmesi ya da mesajlaşma kısmında gecikmeler yaşanması dikkat çekiyor. Uygulamaya girişte görülen anlık yavaşlamalar da kullanıcıların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Yaşanan aksaklıkların kaynağı ve güncel duruma ilişkin tüm detaylar haberin devamında…

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? (18 ŞUBAT ÇARŞAMBA)

18 Şubat Çarşamba günü itibarıyla Instagram'da küresel çapta doğrulanmış, uzun süreli ve genel bir çökme olduğuna dair resmî bir açıklama bulunmuyor. Kesinti izleme platformlarından paylaşılan güncel veriler; ana akış, hikâyeler, Reels ve mesajlaşma (DM) gibi temel özelliklerin büyük ölçüde çalışmaya devam ettiğini gösteriyor. Bununla birlikte bazı kullanıcılar, belirli bölgelerde kısa süreli erişim ve performans sorunları yaşadıklarını dile getiriyor.

INSTAGRAM ERİŞİM SORUNLARI NEDEN GÜNDEMDE?

Sosyal medyada paylaşılan kullanıcı yorumlarında; gönderilerin geç yüklenmesi, hikâyelerin açılmaması, akışın yenilenmemesi ve DM bölümünde gecikmeler yaşanması gibi şikâyetler öne çıkıyor. Uzmanlara göre bu tür durumlar çoğunlukla internet bağlantısındaki dalgalanmalar, mobil veri yoğunluğu, uygulamanın güncel olmaması, cihaz önbelleği ya da VPN kullanımı gibi teknik nedenlerden kaynaklanabiliyor. 18 Şubat itibarıyla Instagram tarafından duyurulmuş kapsamlı bir sistem arızası bulunmuyor.

INSTAGRAM NE ZAMAN NORMALE DÖNER?

Mevcut veriler, bildirilen aksaklıkların yaygın ve kalıcı bir kesinti niteliği taşımadığını gösteriyor. Çoğu kullanıcı için platform erişimi normal şekilde sürüyor. Resmî bir açıklama olmadığı sürece genel bir çökme beklentisi bulunmuyor. Sorun yaşayan kullanıcıların internet bağlantılarını kontrol etmeleri, uygulamayı güncellemeleri ve varsa VPN kullanımını devre dışı bırakmaları öneriliyor.

Sahra Arslan
