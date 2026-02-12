Haberler

Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 12 Şubat Instagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?

Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 12 Şubat Instagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya genelinde milyonlarca aktif kullanıcıya sahip olan Instagram, zaman zaman yaşanan teknik aksaklıklarla gündeme gelebiliyor. Özellikle yoğun saatlerde bazı kullanıcılar akışın güncellenmemesi, gönderilerin yüklenmemesi ya da uygulamada yavaşlama gibi sorunlarla karşılaşabiliyor. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 12 Şubat Instagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?

Her gün milyonlarca kişi tarafından aktif şekilde kullanılan Instagram, zaman zaman teknik güncellemeler veya yoğun trafik nedeniyle erişim problemleriyle gündeme gelebiliyor. Özellikle akşam saatlerinde ana akışın yenilenmemesi, gönderi ve hikâyelerin yüklenmemesi ya da mesajlaşma bölümünde gecikmeler yaşanması kullanıcılar tarafından sıkça dile getiriliyor. Uygulamaya girişte hissedilen yavaşlama da şikâyetler arasında yer alırken, söz konusu aksaklıkların nedeni ve kapsamına dair detaylar merak konusu oluyor. Tüm gelişmeler haberin devamında…

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? (12 ŞUBAT PERŞEMBE)

12 Şubat Perşembe günü itibarıyla Instagram'da küresel çapta doğrulanmış, uzun süreli ve genel bir çökme olduğuna dair resmî bir açıklama bulunmuyor. Kesinti izleme platformlarından paylaşılan veriler; ana akış, hikâyeler, Reels ve mesajlaşma gibi temel özelliklerin büyük ölçüde çalışmaya devam ettiğini gösteriyor. Bununla birlikte bazı kullanıcılar, belirli bölgelerde kısa süreli erişim ve yavaşlama sorunları yaşadıklarını bildiriyor.

Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 12 Şubat Instagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?

INSTAGRAM ERİŞİM SORUNLARI NEDEN GÜNDEMDE?

Sosyal medyada yer alan kullanıcı paylaşımlarında; gönderilerin geç yüklenmesi, hikâyelerin açılmaması, akışın yenilenmemesi ve DM bölümünde gecikmeler yaşanması gibi şikâyetler öne çıkıyor. Uzmanlara göre bu tür problemler çoğunlukla internet bağlantısındaki dalgalanmalar, mobil veri yoğunluğu, uygulamanın güncel olmaması, cihaz önbelleği ya da VPN kullanımı gibi teknik nedenlerden kaynaklanabiliyor. 12 Şubat itibarıyla Instagram tarafından duyurulmuş kapsamlı bir sistem arızası bulunmuyor.

Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 12 Şubat Instagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?

INSTAGRAM NE ZAMAN NORMALE DÖNER?

Mevcut veriler, bildirilen aksaklıkların yaygın ve kalıcı bir kesinti niteliği taşımadığını ortaya koyuyor. Çoğu kullanıcı için platform erişimi normal şekilde sürüyor. Resmî bir açıklama olmadığı sürece genel bir çökme beklentisi bulunmuyor. Sorun yaşayan kullanıcıların internet bağlantılarını kontrol etmeleri, uygulamayı güncellemeleri ve varsa VPN kullanımını devre dışı bırakmaları tavsiye ediliyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seda Sayan'dan Çağlar Ökten itirafı: 'Hemen evlenmem lazım dedim'

Evliliğiyle ilgili samimi itiraflarda bulundu
Survivor'da Nagihan, Seren Ay'ı hastanelik etti

Nagihan ile Seren Ay birbirine girdi! Biri hastanelik oldu
Herkes aynı yorumu yapıyor! Tarihi maça damga vuran kare

Herkes aynı yorumu yapıyor! Tarihi maça damga vuran kare
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! Ruşen Çakır'dan ilk açıklama

Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! İlk açıklama geldi
Seda Sayan'dan Çağlar Ökten itirafı: 'Hemen evlenmem lazım dedim'

Evliliğiyle ilgili samimi itiraflarda bulundu
Fenerbahçe'nin rakibi karıştı! Hocayı kovdular yerine gelen isim tanıdık

Fener'in rakibi karıştı! Hocayı kovdular yerine gelen isim tanıdık
E-Devlet'ten doğrulama yapmayana kötü haber! 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak

E-Devlet'ten yetki vermeyene kötü haber! Uygulama 3 gün sonra başlıyor