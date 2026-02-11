Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 11 Şubat Instagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?

Milyonlarca kişinin günlük olarak kullandığı Instagram, zaman zaman teknik altyapı çalışmaları ve artan kullanıcı yoğunluğu nedeniyle erişim sorunlarıyla gündeme gelebiliyor. Özellikle akşam saatlerinde ana sayfanın yenilenmemesi, gönderi ve hikâyelerin açılmaması ya da mesajlaşma bölümünde gecikmeler yaşanması gibi problemler kullanıcıların dikkatini çekiyor. Uygulamaya girişte hissedilen yavaşlama da şikâyetler arasında yer alırken, yaşanan aksaklıklara ilişkin ayrıntılar merak ediliyor. Detaylar haberin devamında…

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? (11 ŞUBAT ÇARŞAMBA)

11 Şubat Çarşamba günü itibarıyla Instagram'da küresel çapta doğrulanmış, uzun süreli ve genel bir çökme olduğuna dair resmî bir açıklama bulunmuyor. Kesinti takip platformlarından yansıyan veriler, ana akış, hikâyeler, reels ve mesajlaşma gibi temel özelliklerin büyük ölçüde çalışmaya devam ettiğini gösteriyor. Ancak bazı kullanıcılar, belirli bölgelerde kısa süreli erişim ve yavaşlama problemleri yaşadıklarını dile getiriyor.

INSTAGRAM ERİŞİM SORUNLARI NEDEN GÜNDEMDE?

Sosyal medyada paylaşılan kullanıcı geri bildirimlerinde; gönderilerin geç yüklenmesi, hikâyelerin açılmaması, akışın yenilenmemesi ve DM bölümünde gecikmeler yaşanması gibi şikâyetler öne çıkıyor. Uzmanlar, bu tür durumların çoğunlukla internet bağlantısındaki dalgalanmalar, mobil veri yoğunluğu, uygulamanın güncel olmaması, cihaz önbelleği ya da VPN kullanımı gibi teknik nedenlerden kaynaklanabileceğini belirtiyor. 11 Şubat itibarıyla Instagram tarafından duyurulmuş kapsamlı bir sistem arızası bulunmuyor.

INSTAGRAM NE ZAMAN NORMALE DÖNER?

Mevcut tablo, bildirilen sorunların yaygın ve kalıcı bir kesinti niteliği taşımadığını gösteriyor. Çoğu kullanıcı için Instagram erişimi normal seyrinde devam ediyor. Resmî bir açıklama olmadığı sürece platform genelinde büyük çaplı bir çökme beklenmiyor. Sorun yaşayan kullanıcıların internet bağlantılarını kontrol etmeleri, uygulamayı güncellemeleri ve varsa VPN kullanımını devre dışı bırakmaları öneriliyor.