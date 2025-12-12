Haberler

Instagram çöktü mü? 12 Aralık Cuma Instagram neden açılmıyor?

Güncelleme:
Sabah saatlerinden itibaren kullanıcılar, Instagram'da ciddi erişim problemleri ve yavaşlık yaşandığını bildirmeye başladı. Paylaşımların yüklenmemesi, hikâyelerin görünmemesi ve akışın yenilenmemesi gibi sıkıntılar, kısa sürede sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu. Peki, Instagram çöktü mü? 12 Aralık Cuma Instagram neden açılmıyor?

12 Aralık Cuma sabahı Instagram kullanıcıları platformda sıra dışı bir yavaşlama ve erişim sorunlarıyla karşılaştı. Gönderilerin yüklenmemesi, hikâyelerin açılmaması ve akışın sürekli donması, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, sorunun kendi cihazlarından mı yoksa genel bir arızadan mı kaynaklandığını sorgularken, art arda paylaşılan şikâyetler "Instagram'da problem mi var?" sorusunu gündemin zirvesine taşıdı.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

12 Aralık Cuma sabahı birçok Instagram kullanıcısı uygulamaya erişimde ciddi sıkıntılar yaşadığını bildirdi. Gönderilerin yüklenmemesi, akışın yenilenmemesi, hikâyelerin açılmaması ve profillere girişte gecikmeler gibi sorunlar kısa sürede sosyal medya gündemine taşındı. Kullanıcıların art arda paylaştığı şikâyetler, "Instagram çöktü mü?" sorusunu yeniden gündemin ilk sırasına taşıdı.

INSTAGRAM'A NEDEN GİRİŞ YAPILAMIYOR?

İlk değerlendirmelere göre yaşanan erişim probleminin tüm platformu etkileyen genel bir çökme olmadığı, belirli bölgelerde yoğunlaşan bağlantı kaynaklı sorunlardan kaynaklandığı görülüyor. Sunucu yanıtlarındaki gecikmeler ve trafik yoğunluğu, bazı kullanıcıların uygulamaya sağlıklı şekilde erişmesini engelledi. Instagram teknik ekiplerinin kesintinin kaynağını araştırdığı ve problemleri gidermek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor.

INSTAGRAM SORUNU NE ZAMAN DÜZELİR?

Uzmanlara göre Instagram'da yaşanan bu tarz bölgesel erişim problemleri genellikle kısa süre içinde çözüme kavuşuyor. Platform yetkilileri de aksaklığın geçici olduğunu, teknik müdahalelerin devam ettiğini ifade etti. Kullanıcılara uygulamayı güncellemek, internet bağlantısını kontrol etmek ve cihazı yeniden başlatmak gibi temel adımları denemeleri öneriliyor. Teknik çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Instagram'ın kısa süre içinde tamamen normale dönmesi bekleniyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

