Dünya Kupası'nda finale çıkacak son takımın belli olacağı İngiltere- Arjantin karşılaşması için geri sayım başladı. Futbolseverler "İngiltere Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını araştırırken, yarı final mücadelesine ilişkin yayın bilgileri, maç saati ve karşılaşmanın oynanacağı stat da merak ediliyor. İşte dev maç öncesi tüm detaylar...

İNGİLTERE ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı devam ediyor. Turnuvanın iki güçlü ekibi İngiltere ile Arjantin, finale yükselmek için kritik bir mücadelede karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise dev karşılaşma öncesinde maçın tarihi, saati, yayıncı kanalı ve oynanacağı statla ilgili detayları araştırıyor. Peki İngiltere-Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler...

İNGİLTERE ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere ile Arjantin arasındaki FIFA 2026 Dünya Kupası yarı final karşılaşması 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü oynanacak. Mücadelede galip gelen ekip adını Dünya Kupası finaline yazdıracak.

İNGİLTERE ARJANTİN MAÇI SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası yarı finalinde oynanacak İngiltere-Arjantin mücadelesi, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Futbolseverler, final biletini alacak takımı belirleyecek bu kritik karşılaşmayı büyük bir heyecanla takip edecek.

İNGİLTERE ARJANTİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Dev mücadele Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyonun yanı sıra TRT'nin dijital yayın platformları üzerinden de takip etmek mümkün olacak.

TRT 1 CANLI YAYIN VE FREKANS BİLGİLERİ

İngiltere-Arjantin maçını TRT 1 üzerinden izlemek isteyen futbolseverler; Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanalların yanı sıra Türksat uydusu üzerinden şifresiz yayına ulaşabilecek.

İNGİLTERE ARJANTİN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

FIFA 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile Arjantin, ABD'nin Georgia eyaletindeki Atlanta kentinde bulunan Mercedes-Benz Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Modern yapısıyla dikkat çeken statta oynanacak mücadeleyi binlerce taraftar tribünden takip edecek.

FİNAL İÇİN KRİTİK 90 DAKİKA

Dünya Kupası'nda şampiyonluk yolunda son viraja giren İngiltere ve Arjantin, finale yükselmek için sahaya çıkacak. Kazanan takım Dünya Kupası finalinde kupaya uzanma mücadelesi verirken, kaybeden ekip ise üçüncülük maçında mücadele edecek. Futbol dünyasının gözü, dev yarı final karşılaşmasında olacak.