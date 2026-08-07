İllegal Hayatlar: Meclis nerede çekildi, ne zaman çekildi? İllegal Hayatlar: Meclis filmi oyuncuları kim, konusu ne?
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İLLEGAL HAYATLAR: MECLİS FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
İllegal Hayatlar: Meclis, komedi türündeki yapısıyla izleyicilerin ilgisini çeken yerli filmler arasında yer alıyor. İlk filmin devamı niteliğinde olan yapımda Mahsun, Şahin ve Mehmet'in kurduğu siyasi partinin beklenmedik şekilde Meclis'e girmesiyle yaşanan olaylar anlatılıyor.
İllegal Hayatlar: Meclis filminin çekimleri Türkiye'de gerçekleştirildi. Çekimlerde İstanbul ve çevresindeki farklı mekânların yanı sıra filmdeki siyasi atmosferi oluşturmak amacıyla özel olarak hazırlanan set ve dekorlardan da yararlanıldı. Meclis'te geçen sahneler için kullanılan mekânlar da filmin hikâyesine uygun şekilde hazırlandı.
İLLEGAL HAYATLAR: MECLİS FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
İllegal Hayatlar: Meclis, 2024 yılında sinemaseverlerle buluştu. Filmin vizyon tarihi ise 1 Kasım 2024 olarak açıklandı. Yaklaşık 1 saat 55 dakika süren yapım, ilk filmin elde ettiği ilginin ardından devam filmi olarak hazırlandı.
Filmin yönetmen koltuğunda Cenk Çelik oturuyor. Senaryosu ise Cenk Çelik ve Samih Berk Yılmaz tarafından kaleme alındı. Yapımın türü komedi olarak öne çıkarken filmde absürt mizah ve siyasi taşlama unsurları dikkat çekiyor.
İLLEGAL HAYATLAR: MECLİS FİLMİ OYUNCULARI KİM?
İllegal Hayatlar: Meclis filminin başrollerini Mahsun Karaca, Şahin Sarsu ve Mehmet Kahraman paylaşıyor. İlk filmde olduğu gibi üçlü, devam filminde de hikâyenin merkezinde yer alıyor.
Filmin oyuncu kadrosunda bulunan başlıca isimler şöyle:
• Mahsun Karaca – Mahsun Başkan
• Şahin Sarsu – Şahin
• Mehmet Kahraman – Mehmet
• Hamdi Alkan
• Ali İhsan Varol
• Cenk Çelik
• Cem İşçiler
• Mert Doğan
• Mesut Yar
Oyuncu kadrosunda komedi ve sosyal medya dünyasından tanınan isimlerin yanı sıra deneyimli oyuncular da bulunuyor.
İLLEGAL HAYATLAR: MECLİS FİLMİ KONUSU NE?
İllegal Hayatlar: Meclis filminin konusu, Mahsun, Şahin ve Mehmet'in kaçak kumarhane işletmeciliğinden siyasi hayata uzanan sıra dışı hikâyesini anlatıyor. Üç arkadaş, kaçak işlerini sürdürebilmek amacıyla LMKP isimli bir siyasi parti kuruyor.
Ancak planları beklemedikleri bir şekilde ilerliyor. Kurdukları siyasi partinin yanlışlıkla Meclis'e girmesiyle üç arkadaş kendilerini daha önce hiç bilmedikleri bir dünyanın içinde buluyor. Kumarhane işletmeciliğiyle başlayan hikâye, bir anda siyasi parti başkanlığı ve milletvekilliğine kadar uzanıyor.
Mahsun, Şahin ve Mehmet, Meclis'e girdikten sonra karşılarına çıkan yeni fırsatları değerlendirmeye çalışırken birbirinden absürt olayların ortasında kalıyor. Film, karakterlerin siyasetin kurallarıyla karşılaşmasını mizahi bir dille ele alıyor.
İLLEGAL HAYATLAR: MECLİS FİLMİNİN YÖNETMENİ Kİ?
İllegal Hayatlar: Meclis filminin yönetmenliğini Cenk Çelik üstleniyor. Filmin senaryosunda ise Cenk Çelik ile Samih Berk Yılmaz'ın imzası bulunuyor.
Yapım, ilk filmde oluşturulan karakterlerin hikâyesini devam ettirirken bu kez olayları siyasi hayatın merkezine taşıyor. Komedi türündeki film, absürt olay örgüsü ve politik göndermeleriyle dikkat çekiyor.
İLLEGAL HAYATLAR: MECLİS FİLMİ GERÇEK HİKÂYE Mİ?
İllegal Hayatlar: Meclis, gerçek bir olayın birebir anlatımı değil, kurgusal bir komedi filmidir. Yapımda siyasi hayat ve toplumsal konular, absürt mizah üzerinden ele alınıyor.
Filmde Mahsun, Şahin ve Mehmet'in yaşadığı olaylar üzerinden siyasi sistem, parti kurma süreci ve Meclis'teki yaşam mizahi bir bakış açısıyla işleniyor. Bu nedenle film, gerçek olaylardan ziyade komedi ve kurgu unsurlarını ön plana çıkarıyor.
İLLEGAL HAYATLAR: MECLİS HANGİ TÜRDE?
İllegal Hayatlar: Meclis, komedi türünde bir Türk filmidir. 2024 yapımı olan film, ilk yapımın devamı olarak hazırlanmıştır. Yapımda kaçak kumarhane işletmeciliğiyle başlayan hikâyenin siyasi arenaya taşınması konu edilirken, karakterlerin karşılaştığı sıra dışı olaylar mizahi bir anlatımla ekrana getiriliyor.