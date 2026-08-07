İllegal Hayatlar: Meclis nerede çekildi, ne zaman çekildi? İllegal Hayatlar: Meclis filmi oyuncuları kim, konusu ne?

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İLLEGAL HAYATLAR: MECLİS FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

İllegal Hayatlar: Meclis, komedi türündeki yapısıyla izleyicilerin ilgisini çeken yerli filmler arasında yer alıyor. İlk filmin devamı niteliğinde olan yapımda Mahsun, Şahin ve Mehmet'in kurduğu siyasi partinin beklenmedik şekilde Meclis'e girmesiyle yaşanan olaylar anlatılıyor.

İllegal Hayatlar: Meclis filminin çekimleri Türkiye'de gerçekleştirildi. Çekimlerde İstanbul ve çevresindeki farklı mekânların yanı sıra filmdeki siyasi atmosferi oluşturmak amacıyla özel olarak hazırlanan set ve dekorlardan da yararlanıldı. Meclis'te geçen sahneler için kullanılan mekânlar da filmin hikâyesine uygun şekilde hazırlandı.

İLLEGAL HAYATLAR: MECLİS FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

İllegal Hayatlar: Meclis, 2024 yılında sinemaseverlerle buluştu. Filmin vizyon tarihi ise 1 Kasım 2024 olarak açıklandı. Yaklaşık 1 saat 55 dakika süren yapım, ilk filmin elde ettiği ilginin ardından devam filmi olarak hazırlandı.

Filmin yönetmen koltuğunda Cenk Çelik oturuyor. Senaryosu ise Cenk Çelik ve Samih Berk Yılmaz tarafından kaleme alındı. Yapımın türü komedi olarak öne çıkarken filmde absürt mizah ve siyasi taşlama unsurları dikkat çekiyor.