Futbol dünyasında şike ve bahis iddialarına yönelik yürütülen soruşturma, gündemi yeniden salladı. Soruşturma kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski Başkan Yardımcısı Lütfi Arıboğan ile birlikte Ahmet Gülüm, Ebru Köksal ve Prof. Dr. İlhan Helvacı gözaltına alındı. Peki,İlhan Helvacı kimdir, neden gözaltına alındı? İlhan Helvacı kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar...

İLHAN HELVACI KİMDİR?

Prof. Dr. İlhan Helvacı, Türk hukuk camiasının önde gelen isimlerinden biridir. 1983 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olan Helvacı, eğitimine İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde devam etmiş ve 1987 yılında mezun olmuştur. Akademik kariyerini hızla ilerleten Helvacı, 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Aynı yıl, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Ana Bilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.

1990 yılında doktora çalışmalarına başlayan İlhan Helvacı, Prof. Dr. Kemal Oğuzman danışmanlığında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü'nde araştırmalarını sürdürmüştür. Bu süreçte İsviçre Hükümeti'nden aldığı on aylık araştırma bursu sayesinde doktora tez çalışmalarını Lozan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve L'Institut Suisse de Droit Comparé bünyesinde yürütmüştür. 1997 yılında doktora unvanını alan Helvacı, 2001 yılında Almanya'da Hamburg Max Planck Institut für internationales und ausländisches Privatrecht'te mukayeseli hukuk alanında araştırmalarda bulunmuş ve 2002 yılında "Hukuk (Medeni Hukuk) Bilim Alanında Üniversite Doçenti" unvanını elde etmiştir. 2008 yılında ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Ana Bilim Dalı'na profesör olarak atanmıştır.

Profesörlük kariyerinin yanı sıra İlhan Helvacı, Koç Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi'nde de dersler vermiş, özellikle aile hukuku, eşya hukuku, banka kredi sözleşmeleri ve teminat hukuku konularında eğitimler sunmuştur. Ayrıca, 2016-2017 akademik yılında Oxford Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde misafir öğretim üyeliği yaparak uluslararası hukuk alanında seminerler vermiştir.

İLHAN HELVACI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Son günlerde futbolda bahis ve şike iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski Başkan Yardımcısı Lütfi Arıboğan ile birlikte Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal gözaltına alındı.

Soruşturmanın temel odağında, futbol müsabakalarında bahis ve şike iddiaları bulunuyor. İlhan Helvacı'nın gözaltına alınma gerekçesi, soruşturma kapsamında yürütülen bu iddialarla ilgilidir. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, Helvacı ve diğer şüphelilerin ifadelerine başvurulacağı ve olayın tüm yönleriyle araştırılacağı ifade edilmiştir.

İLHAN HELVACI KAÇ YAŞINDA?

Prof. Dr. İlhan Helvacı'nın yaşı hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır.

İLHAN HELVACI NERELİ?

İlhan Helvacı, Türkiye'de yetişmiş bir akademisyen ve hukuk profesörüdür. Eğitim ve akademik kariyerinin büyük bölümünü İstanbul Üniversitesi'nde geçirmiştir. İstanbul doğumlu olup, hem eğitim hem de profesyonel yaşamını bu şehirde sürdürmüştür.

İLHAN HELVACI NE İŞ YAPIYOR?

Prof. Dr. İlhan Helvacı, medeni hukuk profesörü ve avukat olarak görev yapmaktadır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyesi ve kürsü başkanı olarak akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde hukuk eğitimi veren Helvacı, özellikle borçlar hukuku, teminat hukuku, eşya hukuku ve aile hukuku alanlarında dersler vermektedir. Uluslararası deneyimi ve Oxford Üniversitesi'nde misafir öğretim üyeliği deneyimi, akademik yetkinliğini global düzeyde pekiştirmiştir.