Yalova'da öğretmenlik yapan 42 yaşındaki İlhan Algınkaplan'dan sabah saatlerinden itibaren haber alınamadı. Yakınlarının yaptığı aramalar sırasında cep telefonunun İznik Gölü'nün Gölyaka sahilinden sinyal verdiğinin belirlenmesinin ardından bölgede arama çalışması başlatıldı. Algınkaplan'ın otomobili göl kenarında park halinde bulunurken, ekiplerin çalışmaları sonucunda öğretmenin cansız bedenine ulaşıldı. Peki, İlhan Algınkaplan kimdir? Öğretmen İlhan Algınkaplan neden öldü? Detaylar...

İLHAN ALGINKAPLAN KİMDİR?

İlhan Algınkaplan, Yalova'da öğretmenlik yapan 42 yaşındaki bir öğretmendi. Sabah saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamaması üzerine yakınları tarafından arama çalışması başlatıldı.

Algınkaplan'ın yalnız yaşadığı öğrenilirken, kendisinden haber alamayan babası Sadettin Algınkaplan oğlunun evine gitti. Ancak oğlunu evde bulamayan baba, polis olan diğer oğluyla iletişime geçti.

Yapılan teknik araştırmada İlhan Algınkaplan'ın cep telefonunun Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki İznik Gölü'nün Gölyaka sahilinden sinyal verdiği belirlendi. Bunun üzerine bölgeye giden baba, oğlunun otomobilini göl kenarında park halinde buldu ve jandarmaya haber verdi.

İhbarın ardından bölgeye AFAD ve deniz polisi ekipleri sevk edildi. Başlatılan arama çalışmalarına dalgıç polisler de katıldı.

ÖĞRETMEN İLHAN ALGINKAPLAN NEDEN ÖLDÜ?

İlhan Algınkaplan'ın cansız bedeni, İznik Gölü'nde yürütülen arama çalışmaları sırasında dalgıç polisler tarafından bulundu. Sudan çıkarılan öğretmenin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Algınkaplan'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak incelemenin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

TELEFONU GÖL KIYISINDAN SİNYAL VERDİ

Yalova'da öğretmenlik yapan İlhan Algınkaplan'dan haber alamayan babası Sadettin Algınkaplan, oğlunun yalnız yaşadığı eve gitti. Algınkaplan'ı evde bulamayan baba, polis olan diğer oğluyla iletişime geçti.

Yapılan teknik araştırmada İlhan Algınkaplan'ın cep telefonunun İznik Gölü'nün Gölyaka sahilinden sinyal verdiği belirlendi. Bölgeye giden baba, oğlunun otomobilini göl kenarında park hâlinde bulunca jandarmaya haber verdi.

DALGIÇ POLİSLER CANSIZ BEDENİNE ULAŞTI

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve deniz polisi ekipleri sevk edildi. Başlatılan arama çalışmalarında dalgıç polisler İlhan Algınkaplan'ın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan öğretmenin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"YALNIZ MI GELDİ, BAŞKASI MI VARDI BİLMİYORUZ"

Oğlunun cansız bedenine ulaşılmadan önce arama çalışmalarını takip eden baba Sadettin Algınkaplan, "Saat 11.00'den beri haber alamadık, sonra merak ettik. O bizden ayrı yaşıyor. Evde yedek anahtarlar vardı, evine gittik, evde de yok. Evde olmayınca oğlumu aradım. Oğlum da polis. O, telefon izinden en son bu civarda olduğunu baktı, söyledi. Biz de onun üzerine geldik. Gelirken baktık arabası duruyor burada, arabayı ilk önce tanıdık. Ama tabii karanlık bastı; lamba yok, elektrik yok. Jandarmayı aradım, jandarma geldi. Az ileride eşyalarını buldular, 'Bunlar sizin çocuğun eşyaları mı' dediler. Baktım, evet, oğlumun eşyaları, dedim. Oradan gölün kenarında terliklerini gösterdiler. Oradan göle girmiş yani, görünen o. Ama yalnız mı geldi, başkası mı vardı yanında, kim vardı bilmiyoruz" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.