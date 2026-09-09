İlhami Adsal neden öldü? İlhami Adsal kimdir, kaç yaşında?

Sinema ve televizyon dünyasında çok sayıda yapımda rol alan deneyimli oyuncu İlhami Adsal hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Adsal, Lapseki ilçesine bağlı Suluca köyünde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Oyuncunun vefat haberinin ardından İlhami Adsal neden öldü, İlhami Adsal kimdir, İlhami Adsal kaç yaşında? soruları gündeme geldi.

İLHAMİ ADSAL NEDEN ÖLDÜ?

İlhami Adsal'ın neden öldüğü konusunda kamuoyuna yansıyan bilgilerde herhangi bir hastalık veya kesin ölüm nedeni belirtilmedi. Edinilen bilgilere göre Adsal, bir süredir tedavi gördüğü Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Oyuncunun vefatının ardından cenaze töreni Lapseki ilçesine bağlı Suluca köyünde gerçekleştirildi. İkindi vakti kılınan namazın ardından İlhami Adsal'ın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

İLHAMİ ADSAL KİMDİR?

İlhami Adsal, 1947 yılında İstanbul'da dünyaya gelen oyuncudur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini tamamlayan Adsal, KHEM Tiyatro bölümünden de mezun oldu.

Oyunculuk kariyeri boyunca çok sayıda reklam filmi, dizi ve sinema filminde rol alan İlhami Adsal, farklı karakterlerle televizyon ve sinema izleyicisinin karşısına çıktı. Oyuncunun yer aldığı yapımlar arasında Üçüncü Dünya, Börü, Filinta, Ben Onu Çok Sevdim, Son, Kurtlar Vadisi Pusu, Ustura Kemal, Akasya Durağı, Arka Sokaklar, Gümüş, Yabancı Damat ve Bir İstanbul Masalı gibi projeler bulunuyor.

İlhami Adsal, yönetmenliğini Metin Kuru'nun yaptığı Üçüncü Dünya adlı sinema filminde de rol aldı. Ayrıca Renklerde Kaybolan Hayat: Fikret Mualla filminde Tevfik Bey karakterini canlandırdı.

Oyuncunun doğum tarihi 23 Mart 1947 olarak çeşitli sinema veri tabanlarında da yer alıyor.

İLHAMİ ADSAL'IN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

İlhami Adsal'ın rol aldığı yapımlar arasında şu projeler yer alıyor:

2020: Renklerde Kaybolan Hayat: Fikret Mualla – Tevfik Bey

2019: Üçüncü Dünya

2018: Börü – Yakup Çepni

2014: Filinta "Bir Osmanlı Polisiyesi" – İngiliz Sefiri Sir Rhodes

2013: Ben Onu Çok Sevdim

2012: Son

2012: Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi

2012: Kurtlar Vadisi Pusu – Jacob Hebron

2012: Ustura Kemal – Albay Müfit

2010: Konstantin'in Şifreleri – Timur Bey

2009: Küçük Kadınlar – Avukat Fahri

2009: Kollama – Emniyet Daire Başkanı Şahin

2008: Paramparça Aşklar – Müsteşar

2008: Geç Gelen Bahar – Şirket Ortağı

2008: Derdest – Yavuz

2008: Akasya Durağı – Hazım

2007: Pars Narkoterör – Korgeneral

2007: Genco – Sacit

2007: Evimin Erkeği – Ayhan

2007: Bez Bebek – Ercüment

2007: Çemberin Dışında – Emniyet Amiri

2007: Tatlı Bela Fadime – Fadime'nin Kayınpederi

2006: Arka Sokaklar – Ekrem Kuzey

2006: Yağmurdan Sonra – Altın Daire Üyesi

2006: Sıla – Avukat

2006: Sağır Oda – Alman Tarihi Uzmanı

2006: Hatırla Sevgili – Orhan Aldıkaçtı

2006: Doktorlar – Simon

2006: Bebeğim – Şenol

2005: Şöhret – İşadamı

2005: Sırlar Alemi – Osman

2005: Kapıları Açmak – Fransız Mimar

2005: Hırsız Polis – Hakim

2005: Gümüş – Gazete Genel Müdürü

2004: Şubat Soğuğu – Aydın Bolca

2004: Yabancı Damat – Kayserili Rum

2004: Cennet Mahallesi – Kanlı Şeyhmuz

2003: Bir İstanbul Masalı – Hakim

2003: Melek – Uzman Doktor

İlhami Adsal'ın filmografi kayıtlarında da çok sayıda televizyon dizisi ve sinema yapımında oyuncu olarak yer aldığı görülüyor.

İLHAMİ ADSAL KAÇ YAŞINDA?

İlhami Adsal, 23 Mart 1947 doğumluydu. İstanbul doğumlu oyuncu, 2026 yılında hayatını kaybettiğinde 79 yaşındaydı. Doğum tarihi çeşitli sinema ve oyuncu veri tabanlarında 23 Mart 1947 olarak kayıtlıdır.