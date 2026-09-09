Ortada kalan Icardi hakkında yeni gelişme

Galatasaray ile yollarını ayırmasının ardından henüz yeni bir takımla anlaşmayan Mauro Icardi'ye talipler çıkmaya devam ediyor. Arjantinli golcünün adı bu kez Brezilya ekibi Atletico Mineiro ile anılıyor.

ATLETICO MINEIRO DEVREYE GİRDİ

TYC Sports'ta yer alan habere göre Atletico Mineiro, Mauro Icardi ile ilgileniyor. Brezilya temsilcisinin transfer listesindeki öncelikli isim ise Tottenham forması giyen Richarlison.

RICHARLISON OLMAZSA ICARDI

Atletico Mineiro'nun Brezilyalı golcü Richarlison'u kadrosuna katmak istediği, bu transferin gerçekleşmemesi ihtimaline karşı ise Icardi'yi alternatif olarak belirlediği aktarıldı. Böylece 33 yaşındaki golcü için Brezilya seçeneği ortaya çıktı.

EVERTON'A DA ÖNERİLDİ

Icardi konusunda bir başka gelişme ise İngiltere'den geldi. Arjantinli futbolcunun Premier Lig ekibi Everton'a önerildiği öne sürüldü. Everton'ın eski genel müdürü Keith Wyness de başarısız geçen transfer döneminin ardından Icardi'nin taraftarı sakinleştirebilecek bir hamle olabileceğini söyledi.

LAZIO İLE GÖRÜŞMELER DURMUŞTU

Mauro Icardi'nin adı daha önce Lazio ile de anılmıştı. Ancak Arjantinli golcüyle İtalyan ekibi arasındaki görüşmelerin daha sonra durduğu belirtilmişti.

GALATASARAY'DA 77 GOL ATTI

Galatasaray formasını 4 sezon giyen Mauro Icardi, sarı-kırmızılılarla 134 karşılaşmaya çıktı. Arjantinli santrfor bu maçlarda 77 gol ve 25 asistlik performans sergiledi.