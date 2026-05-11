İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ) Öğretmen il içi tayin sonuçları açıklandı mı? MEB il içi atama sonuçları nereden sorgulanır?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan öğretmenlerin yakından takip ettiği 2026 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme sürecinde sonuç tarihi geldi. 4-7 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından gözler atama sonuçlarının açıklanacağı güne çevrilmişti. Peki, öğretmen il içi tayin sonuçları açıklandı mı? MEB il içi atama sonuçları nereden sorgulanır? Detaylar...

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 2026 il içi yer değiştirme sonuçları öğretmenlerin erişimine açılıyor. Sonuç ekranında öğretmenlerin yeni görev yerleri, tercih bilgileri ve hizmet puanı değerlendirmeleri yer alacak.

İl içi atama sonuçlarının açıklanmasının ardından öğretmenler tam isim listesi üzerinden atandıkları eğitim kurumlarını öğrenebilecek. Sonuç ekranında adayların adı soyadı, branşı, hizmet puanı, atandığı okul ve ilçe bilgileri görüntülenecek. Ayrıca sıra kaydı oluşan öğretmenlerin durum bilgileri de sistem üzerinden erişilebilir olacak.

ÖĞRETMEN İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Öğretmen il içi tayin sonuçları için beklenen tarih Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce duyurulmuştu. 2026 yılı il içi yer değiştirme takvimine göre sonuçlar 11 Mayıs 2026 tarihinde ilan edilecek. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından öğretmenler sistem üzerinden yeni görev yerlerini görüntüleyebilecek.

Atamalar yapılırken öğretmenlerin tercih ettikleri eğitim kurumları, boş norm kadrolar ve hizmet puanları esas alınacak. Hizmet puanlarının eşit olması halinde ise değerlendirmede ek kriterler uygulanacak.

PUAN EŞİTLİĞİ DURUMUNDA ÖNCELİK KİMİN?

2026 il içi yer değiştirme sürecinde öğretmenlerin atamaları öncelikli olarak hizmet puanı esas alınarak gerçekleştirilecek. Ancak aynı puana sahip adayların bulunması halinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen ek değerlendirme kriterleri devreye alınacak.

Değerlendirme sürecinde ilk olarak öğretmenlikte toplam hizmet süresi dikkate alınacak. Hizmet süresi daha fazla olan aday öncelikli kabul edilecek. Hizmet süresinin de eşit çıkması durumunda bu kez öğretmenliğe başlama tarihi incelenecek ve mesleğe daha erken başlayan öğretmen avantaj elde edecek.

Tüm kriterlerin aynı olması halinde ise atama işlemi elektronik sistem üzerinden gerçekleştirilecek bilgisayar kurasıyla sonuçlandırılacak. Böylece eşitlik durumunda nihai belirleme dijital kura yöntemiyle yapılmış olacak.

MEB İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

MEB il içi atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi personel sistemi üzerinden sorgulanabilecek. Öğretmenler kişisel kullanıcı bilgileriyle sisteme giriş yaparak atama durumlarını öğrenebilecek.

Sonuç ekranında öğretmenlerin atandıkları okul bilgileri, ilçe detayları, hizmet puanı değerlendirmeleri ve sıra kaydı durumları yer alacak. Ataması gerçekleşen öğretmenler için tebligat ve ilişik kesme süreci ise 26 Haziran 2026 tarihinde başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan resmi takvime göre süreç yaz ayları boyunca devam edecek. İlk ve ikinci sıra çalıştırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2026 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme süreci planlanan takvim doğrultusunda sona erecek.

2026 İL İÇİ ATAMA TAKVİMİ

2026 yılı il içi yer değiştirme sürecinde atamaların yapılması ve sıra kayıtlarının oluşturulması işlemleri 11 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Tebligat ve ilişik kesme işlemleri 26 Haziran 2026 tarihinde başlayacak.

Birinci aşama sıra çalıştırılması ve atama işlemleri 13 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak. Bu aşamada ataması yapılan öğretmenlerin tebligat ve ilişik kesme işlemleri ise 16 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Takvimin son aşamasında ikinci sıra çalıştırılması ve atama işlemleri 13 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak. İkinci aşama kapsamında ataması gerçekleşen öğretmenler için tebligat ve ilişik kesme süreci ise 14 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak.