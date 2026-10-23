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Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı'nın hayatını kaybetmesi, kentte gündeme gelen gelişmeler arasında yer aldı. Gecek Termal'de silahla vurulmuş halde bulunan Ayrancı'nın ölümünü Afyonkarahisar Valiliği duyurdu. Olayın ardından ölüm nedenine ilişkin ilk açıklamalar ve cenaze töreninde babası Adem Ayrancı'nın yaptığı açıklamalar gündeme geldi. Ayrancı hakkında ortaya atılan iddialar da kamuoyunda merak konusu oldu. Peki, İhsan Ayrancı kimdir, neden öldü? Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı Betül Gündüz olayı nedir? Detaylar...

İHSAN AYRANCI KİMDİR?

İhsan Ayrancı, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı olarak görev yapan ve aynı zamanda Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevini yürüten bir kamu görevlisiydi.

Ayrancı, Gecek Termal'de silahla vurulmuş halde bulunmasının ardından gündeme geldi. Afyonkarahisar Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Ayrancı'nın hayatını kaybettiği bildirildi.

Ayrancı'nın ölümünün ardından cenaze töreninde babası Adem Ayrancı'nın açıklamaları da gündeme geldi. Baba Ayrancı, oğlunun intihar ettiği yönündeki iddialara tepki göstererek oğlunun inancına ilişkin ifadeler kullandı.

İHSAN AYRANCI NEDEN ÖLDÜ?

İhsan Ayrancı'nın ölümüne ilişkin paylaşılan ilk bilgilere göre, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, akşam saat 21.00 sıralarında Gecek Termal'de silahla vurulmuş halde bulundu. Afyonkarahisar Valiliği, Ayrancı'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

İlk açıklamalarda Ayrancı'nın ölümünün intihar olduğu belirtildi. Ancak babası Adem Ayrancı, cenaze töreninde oğlunun intihar ettiği yönündeki iddialara tepki gösterdi.

Adem Ayrancı, yaşadığı üzüntü nedeniyle söz konusu iddiaları takip edemediğini, ancak bunların kulağına geldiğini ifade etti. Oğlunun inançlı bir insan olduğunu dile getiren baba Ayrancı, oğlunun borcu bulunduğuna ilişkin iddialara da değindi.

Baba Ayrancı'nın açıklamaları, İhsan Ayrancı'nın ölümünün ardından gündeme gelen değerlendirmeler arasında yer aldı. Ölümüne ilişkin ilk açıklamalar ile ailesinin konuya ilişkin ifadeleri birbirinden ayrı değerlendirilirken, olay hakkında verilen bilgilerin dışına çıkılmaması önem taşıyor.

AFYONKARAHİSAR VALİ YARDIMCISI İHSAN AYRANCI BETÜL GÜNDÜZ OLAYI NEDİR?

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı'nın hayatını kaybetmesinin ardından, bazı basın yayın organlarında özel hayatına ilişkin iddialar da yer aldı.

Sözcü Gazetesi'nde yayımlanan haberde, İhsan Ayrancı'nın bir süredir eşi Sevgi A. ile sorunlar yaşadığı öne sürüldü. Aynı haberde, kente yaklaşık üç ay önce atandığı belirtilen Başsavcı Vekili Betül G. ile Ayrancı arasında gönül ilişkisi bulunduğu da iddia edildi.

Söz konusu ifadeler basında yer alan iddialardır. Paylaşılan bilgilerde, bu iddiaları doğrulayan kesinleşmiş bir bulgu bulunmamaktadır.