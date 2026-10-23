İhsan Ayrancı eşi kim? Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı'nın eşi Sevgi Ayrancı kim, çocukları kim?

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Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı'nın hayatını kaybetmesinin ardından yaşamı, mesleki kariyeri ve ailesi merak konusu oldu. 2024 yılında Afyonkarahisar Vali Yardımcılığı görevine atanan Ayrancı, kamu görevine 2008 yılında başladı. Peki, İhsan Ayrancı eşi kim? Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı'nın eşi Sevgi Ayrancı kim? Detaylar...

İHSAN AYRANCI EŞİ KİM?

Basına yansıyan bilgilerde İhsan Ayrancı'nın eşinin adının Sevgi olduğu belirtildi. Eşinin kimliğine ve aile yaşamına ilişkin verilen bilgilerin dışında ayrıntı bulunmuyor.

AFYONKARAHİSAR VALİ YARDIMCISI İHSAN AYRANCI NEDEN ÖLDÜ?

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı, silahla vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ayrancı, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken basına yansıyan bilgilerde Ayrancı'nın intihar ettiği bildirildi.

İHSAN AYRANCI KİMDİR?

İhsan Ayrancı, 28 Temmuz 1980 tarihinde Amasya'nın Suluova ilçesinde dünyaya geldi. İlköğrenimine Belçika'nın Antwerpen şehrinde başlayan Ayrancı, eğitimini Tokat'ın Erbaa ilçesindeki Fevzi Çakmak İlköğretim Okulunda tamamladı. Ortaokulu Erbaa İmam Hatip Ortaokulunda okudu, lise eğitimini ise Ankara'da aldı.

2004 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olan Ayrancı, bir süre özel sektörde çalıştı. 2008 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Stajyer Kontrolörlük sınavını kazanarak kamu görevine geçti.

2010 yılında Çorum Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine adım atan Ayrancı, Şırnak'ın Silopi ilçesinde kaymakam refikliği yaptı ve Kırşehir'de mülkiye teftiş stajını tamamladı. Çorum'un Uğurludağ ilçesinde altı ay kaymakam vekili olarak görev yaptı.

Mesleki gelişimi kapsamında Almanya'nın Hamburg şehrinde Goethe Institut'te bir yıl yabancı dil eğitimi alan Ayrancı, Alman kamu kurum ve kuruluşlarında idari sistem üzerine çalışmalar yürüterek yurt dışı stajını tamamladı.

2 Kasım 2024 tarihli ve 2024/387 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Afyonkarahisar Vali Yardımcılığına atanan Ayrancı, 4 Aralık 2024 itibarıyla görevine başladı.

İHSAN AYRANCI'NIN ÇOCUĞU VAR MI?

İhsan Ayrancı'nın iki çocuğu olduğu belirtilmektedir.