Igor Paixao kimdir, Igor Paixao kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

Brezilya'nın Macapá kentinde dünyaya gelen Igor Paixão, futbola Coritiba altyapısında başladı ve profesyonel kariyerinde Coritiba ile Londrina'nın ardından Feyenoord forması giydi. 2025 yılında Fransa'nın önemli kulüplerinden Marsilya'ya transfer olan Paixão, ağırlıklı olarak sol kanatta oynarken sağ kanat ve hücum hattının farklı bölgelerinde de görev yapabiliyor.

IGOR PAIXÃO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Futbol dünyasında özellikle Avrupa kariyeriyle dikkat çeken Igor Paixão'nun hayatı ve kariyeri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Brezilyalı futbolcu; yaşı, oynadığı mevki ve geçmişte formasını giydiği takımlarla merak konusu oldu. Peki, Igor Paixão kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor ve kariyerinde hangi takımlarda forma giydi? İşte Igor Paixão hakkında merak edilenler.

IGOR PAIXÃO KİMDİR?

Igor Guilherme Barbosa da Paixão, 28 Haziran 2000 tarihinde Brezilya'nın Macapá kentinde dünyaya geldi. Futbol kariyerine Coritiba altyapısında başlayan Paixão, burada geçirdiği gelişim döneminin ardından profesyonel futbol kariyerine adım attı. Brezilyalı oyuncu, özellikle hücumdaki hızı ve kanatlarda etkili olmasıyla öne çıktı.

Paixão, kariyerinin ilerleyen döneminde Avrupa futboluna adım atarak Hollanda'nın Feyenoord takımında forma giydi. Buradaki performansının ardından Fransa'nın köklü kulüplerinden Olympique de Marseille'e transfer oldu. Güncel olarak Marsilya kadrosunda yer alan futbolcunun sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

IGOR PAIXÃO KAÇ YAŞINDA?

28 Haziran 2000 doğumlu olan Igor Paixão, 26 yaşındadır. Brezilyalı futbolcunun doğum yeri Macapá'dır. 1,68 metre boyundaki Paixão, sağ ayağını kullanmaktadır.

IGOR PAIXÃO HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Igor Paixão'nun asıl mevkisi sol kanattır. Hücum hattının farklı bölgelerinde de görev yapabilen Brezilyalı oyuncu, gerektiğinde sağ kanat ve ofansif orta saha pozisyonlarında da oynayabiliyor. Özellikle sol kanatta hücum gücü ve bire birlerdeki etkinliğiyle takımının önemli hücum seçenekleri arasında bulunuyor.

IGOR PAIXÃO HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Igor Paixão futbol kariyerine Brezilya'da Coritiba altyapısında başladı. 2014-2018 yılları arasında Coritiba'nın altyapısında gelişim gösteren oyuncu, daha sonra profesyonel futbol kariyerinde Coritiba ve Londrina formaları giydi.

Paixão'nun kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri ise Hollanda temsilcisi Feyenoord oldu. Avrupa'daki performansıyla dikkat çeken futbolcu, 2025 yılında Feyenoord'dan Olympique Marseille'e transfer edildi.

Igor Paixão'nun kariyerinde forma giydiği başlıca takımlar şöyle:

• Coritiba

• Londrina

• Feyenoord

• Olympique Marseille

IGOR PAIXÃO HANGİ MİLLİ TAKIMDA OYNADI?

Brezilya vatandaşı olan Igor Paixão, genç milli takım seviyesinde de ülkesini temsil etti. Oyuncunun Brezilya U23 Milli Takımı'nda forma giydiği ve bu seviyede 1 karşılaşmada görev yaptığı görülüyor.

IGOR PAIXÃO ŞU AN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Igor Paixão, kariyerine Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Marseille bünyesinde devam ediyor. Marsilya'ya 1 Ağustos 2025 tarihinde katılan futbolcu, takımda 14 numaralı formayı giyiyor ve sol kanat pozisyonunda görev yapıyor.

Kısacası 26 yaşındaki Igor Paixão, Brezilya'da başlayan futbol kariyerini Avrupa'da sürdüren, ana mevkisi sol kanat olan ve günümüzde Marsilya forması giyen Brezilyalı hücum oyuncusudur.