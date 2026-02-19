İFTAR CANLI GERİ SAYIM: İstanbul iftara kaç saat kaldı? 19 Şubat bugün iftar saat kaçta?

Ramazan ayı boyunca oruç tutacak vatandaşlar için sahur ve iftar saatlerini doğru takip etmek, ibadetin sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Özellikle imsak ve iftar vakitleri, günlük planlamalarda hem sahur hazırlığı hem de gün içerisindeki enerji yönetimi açısından belirleyici rol oynuyor. Peki, İstanbul iftara kaç saat kaldı? 19 Şubat bugün iftar saat kaçta? Detaylar...

İSTANBUL İFTARA KAÇ SAAT KALDI?

2026 Ramazan ayında imsak ve iftar vakitleri her gün birkaç dakika farklılık gösteriyor. Bu değişiklik, güneşin ufuk çizgisine göre yapılan astronomik hesaplamalarla belirleniyor. İstanbul için örnek vermek gerekirse:

19 Şubat 2026 Perşembe: Sahur 06:22, İftar 18:49

Eğer günün saatine göre iftar saatine kalan zamanı hesaplamak isterseniz, mevcut saati iftar saatinden çıkarmanız yeterli. Örneğin saat 16:30 ise, iftara kalan süre yaklaşık 2 saat 19 dakika olacaktır.

Bu hesaplama yöntemi, sadece İstanbul için değil, Ankara, İzmir ve Diyarbakır gibi diğer şehirlerde de geçerlidir. Ancak her ilin iftar saati birkaç dakika farklılık gösterebilir. Bu nedenle vatandaşların bulundukları ilin imsakiye takvimini takip etmesi önemlidir.

19 ŞUBAT BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

19 Şubat 2026 Perşembe günü için İstanbul'daki iftar saati 18:49 olarak belirlenmiştir. Bu, Ramazan ayının ilk haftalarında günlerin henüz çok uzun olmaması nedeniyle oruç süresinin nispeten kısa olduğunu gösteriyor.

Sahur: 06:22

İftar: 18:49

Güneşin ufuk çizgisinin altına indiği an olarak belirlenen iftar vakti, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi imsakiye takviminde gün gün ilan edilmektedir. Bu nedenle, iftar saatini doğru hesaplamak için güvenilir kaynaklardan alınan güncel imsakiye bilgilerine başvurmak gerekir.

RAMAZAN İMSAKİYESİ 2026: GÜN GÜN İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ

Ramazan boyunca sahur ve iftar saatleri, ayın ilerlemesine bağlı olarak kademeli değişiklik gösteriyor. İşte 19 Şubat itibariyle İstanbul için gün gün iftar ve sahur saatleri:

19 Şubat 2026 Perşembe: Sahur 06:22 – İftar 18:49

20 Şubat 2026 Cuma: Sahur 06:20 – İftar 18:51

21 Şubat 2026 Cumartesi: Sahur 06:19 – İftar 18:52

22 Şubat 2026 Pazar: Sahur 06:18 – İftar 18:53

23 Şubat 2026 Pazartesi: Sahur 06:16 – İftar 18:54

24 Şubat 2026 Salı: Sahur 06:15 – İftar 18:55

25 Şubat 2026 Çarşamba: Sahur 06:13 – İftar 18:56

26 Şubat 2026 Perşembe: Sahur 06:12 – İftar 18:58

27 Şubat 2026 Cuma: Sahur 06:11 – İftar 18:59

28 Şubat 2026 Cumartesi: Sahur 06:09 – İftar 19:00

Bu şekilde Ramazan ayı boyunca günlerin uzamasıyla birlikte iftar saatleri de kademeli olarak ilerliyor. Sahur saatlerinin ise gün geçtikçe biraz daha erken başlaması, oruç tutanların günün başlangıcını planlamasında yardımcı oluyor.

İFTAR SAATİ NASIL HESAPLANIR?

İftar vakti, güneşin ufuk çizgisinin altına inmesiyle belirlenir. Türkiye'de bu hesaplamalar astronomik verilere dayalı olarak yapılır ve her şehir için farklılık gösterir. İstanbul, Ankara, İzmir veya Diyarbakır gibi illerde iftar saatleri birkaç dakika farklı olabilir.

Bu nedenle, vatandaşların oruç ibadetlerini doğru bir şekilde yerine getirebilmeleri için bulundukları ilin resmi imsakiye takvimini takip etmeleri gerekiyor. Ramazan boyunca hem sahur hem de iftar saatleri, günlük planlamalar ve ibadet düzeni açısından kritik öneme sahiptir.