Türkiye ilaç sektörünün öncü ailelerinden biri olan Barut ailesi, nesiller boyu sektörün şekillenmesinde önemli rol oynamıştır. Bu ailede öne çıkan isimlerden biri olan İbrahim Barut, iş dünyasında babası Nezih Barut'un mirasını sürdüren bir isim olarak tanınmaktadır. Peki, İbrahim Barut kimin oğlu? İbrahim Barut'un babası Nezih Barut kimdir? Detaylar...

İBRAHİM BARUT KİMİN OĞLU?

Türkiye'nin ilaç sektörünün önde gelen isimlerinden biri olan İbrahim Barut, iş dünyasında köklü bir aile mirasına sahip olarak tanınmaktadır. İbrahim Barut, Nezih Barut'un oğludur. Nezih Barut, Türkiye'nin en eski ve en başarılı ilaç firmalarından biri olan Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak, sektörde uzun yıllardır aktif bir rol üstlenmektedir.

Ailenin bu güçlü geçmişi, İbrahim Barut'un iş dünyasında sahip olduğu konumun anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır. Babası Nezih Barut'un liderliğinde, Abdi İbrahim'in kurumsal yapısı ve global ilaç markası haline gelmesi, İbrahim Barut'un doğrudan etkilenip yetiştiği bir ortam olarak dikkat çekmektedir.

İBRAHİM BARUT'UN BABASI NEZİH BARUT KİMDİR?

Nezih Barut, 1952 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş, Türkiye'nin önde gelen sanayicilerinden biridir. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde tamamladıktan sonra 1976 yılında mezun olan Barut, aynı yıl aile şirketinde aktif olarak çalışmaya başlamıştır.

Abdi İbrahim'in temelleri 1912 yılında atılmış olup, Nezih Barut bu mirası modern ve kurumsal bir yapıya dönüştürerek, şirketi global bir ilaç markası haline getiren kilit isim olmuştur. 1981 yılında şirketin yönetimini devralan Barut, üretim müdürlüğü, genel müdür yardımcılığı ve genel müdürlük gibi kademelerden geçerek bugünkü lider konumuna ulaşmıştır.

Nezih Barut, sadece Abdi İbrahim'in başarısına katkı sağlamakla kalmamış, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenerek, Türk ilaç sektörünün gelişimine ve uluslararası platformdaki temsil yeteneğine de önemli katkılarda bulunmuştur.

NEZİH BARUT KAÇ YAŞINDA?

1952 doğumlu olan Nezih Barut, 2026 yılı itibarıyla 73 yaşındadır. Yarım asrı aşan iş hayatı deneyimi, onu hem tecrübeli bir sanayici hem de vizyoner bir yönetici haline getirmiştir.

NEZİH BARUT NERELİ?

Nezih Barut, aslen İstanbulludur. Doğduğu şehir olan İstanbul, hayatının ve kariyerinin merkezi olmuştur. Eğitim ve iş yaşamının büyük bölümünü İstanbul'da sürdüren Barut, şehrin iş dünyasındaki merkezi konumundan büyük ölçüde faydalanmıştır.