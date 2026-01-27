İBB emekli pazar desteği başvuru nereden yapılır, şartları nelerdir?

İBB tarafından hayata geçirilen Emekli Pazar Desteği, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da devam ediyor. İstanbul'da ikamet eden emeklilere yönelik uygulama için başvuru süreci resmen başladı.

İBB EMEKLİ PAZAR DESTEĞİ BAŞVURU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Emekli Pazar Desteği kapsamında 26 Ocak 2026 Pazartesi günü itibarıyla başvuruları almaya başladı. Başvuru işlemleri, belediyenin sosyal destek hizmetleri çerçevesinde yürütülen Sosyal ve Ekonomik Destek Programı üzerinden gerçekleştiriliyor. Emekliler, https://sosyalyardim.ibb.gov.tr/ adresinden çevrim içi başvuru yapabildiği gibi Alo 153 Çözüm Merkezi'ni arayarak da sürece dahil olabiliyor.

Başvuruların tamamlanmasının ardından yapılacak değerlendirmeler sonucunda destek almaya hak kazanan emekliler belirlenecek. 2026 yılı için planlanan uygulamada, İstanbul genelinde 20 bin emekliye yıllık 10 bin TL ödeme yapılması öngörülüyor. Bu kapsamda ayrılan toplam destek tutarı 200 milyon TL olarak açıklandı. Nakdi ödemelerin Ramazan Ayı içerisinde hak sahiplerinin hesaplarına aktarılması planlanıyor.

İBB EMEKLİ PAZAR DESTEĞİ ŞARTLARI

Emekli Pazar Desteği'nden yararlanabilmek için başvuru sahiplerinin İstanbul sınırları içerisinde ikamet etmesi gerekiyor. Destek, sosyal destek başvurusunda bulunan ve yapılan incelemeler sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen emeklilere yönelik olarak uygulanıyor. Değerlendirme süreci, İBB'nin sosyal yardım kriterleri doğrultusunda yürütülüyor.

Programın başladığı 25 Kasım 2024 tarihinden bu yana uygulama kapsamında önemli bir kaynak kullanıldı. Bugüne kadar 10 bin 76 emekliye kişi başı 10 bin TL olmak üzere toplamda 100 milyon 760 bin TL nakdi destek sağlandı. 2026 yılında da aynı destek modeliyle uygulamanın sürdürülmesi planlanıyor.