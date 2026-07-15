Ankara siyasetinin genç isimlerinden biri olan Hüseyin Can Güner, hukukçu kimliği ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içerisindeki çalışmalarıyla tanınmaktadır. Çankaya Belediye Başkanı olarak görev yapan Güner, genç yaşta siyasete adım atmış ve parti teşkilatında çeşitli görevler üstlenmiştir. Peki, Hüseyin Can Güner kimdir, kaç yaşında, nereli? Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı mı? Detaylar...

HÜSEYİN CAN GÜNER KİMDİR?

Hüseyin Can Güner, avukat ve siyasetçidir. 1993 yılında Ankara’da dünyaya gelen Güner, eğitim hayatının ardından hukuk alanında kariyer yapmıştır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2015 yılında mezun olan Güner, avukatlık mesleğinin yanı sıra siyasi çalışmalar içerisinde de aktif olarak yer almıştır.

Siyasi hayatına Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında başlayan Hüseyin Can Güner, 2012 yılında CHP’ye üye olmuştur. Gençlik yapılanmaları içerisinde çeşitli görevler üstlenen Güner; Ankara İl Gençlik Kolları Üniversite Komisyonu, Sosyal Demokrat Öğrenciler örgütlenmesi ve Çankaya İlçe Gençlik Kolu çalışmalarında görev almıştır.

Genç yaşta teşkilat çalışmalarına katılan Güner, parti içerisindeki görevleri sayesinde yerel yönetimler ve siyasi organizasyon alanlarında deneyim kazanmıştır.

HÜSEYİN CAN GÜNER’İN SİYASİ KARİYERİ

Hüseyin Can Güner’in siyasi kariyeri CHP içerisindeki gençlik çalışmalarıyla başlamıştır. 2013-2014 yılları arasında Etimesgut Gençlik Kolu Başkanlığı görevini yürüten Güner, ardından parti bünyesinde farklı sorumluluklar üstlenmiştir.

2014-2016 yılları arasında CHP Genel Merkez Yerel Yönetimler Komisyonu’nda görev alan Güner, yerel yönetim politikaları konusunda çalışmalar gerçekleştirmiştir.

2018-2020 yılları arasında CHP Çankaya İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Güner, 2020-2023 döneminde ise CHP’yi temsilen Çankaya İlçe Seçim Kurulu üyeliği görevini yürütmüştür.

14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçimleri’nde CHP’den Ankara 1. Bölge 11. sıra milletvekili adayı olan Hüseyin Can Güner, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen CHP 38. Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi Üyesi seçilmiştir.

HÜSEYİN CAN GÜNER KAÇ YAŞINDA?

Hüseyin Can Güner, 1993 doğumludur. Buna göre 2026 yılı itibarıyla 32-33 yaşlarındadır.

HÜSEYİN CAN GÜNER NERELİ?

Hüseyin Can Güner, 1993 yılında Ankara’da doğmuştur. Eğitim hayatını da Ankara’da sürdüren Güner, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur.

HÜSEYİN CAN GÜNER’İN EĞİTİM HAYATI VE MESLEĞİ

Hüseyin Can Güner, hukuk eğitimi alarak profesyonel yaşamına başlamıştır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2015 yılında mezun olan Güner, avukatlık yapmaktadır.

Hukuk alanındaki eğitimini siyasi çalışmalarla birleştiren Güner, parti içerisinde yerel yönetimler, seçim süreçleri ve teşkilat çalışmalarında aktif görevler üstlenmiştir.

Mesleki kariyerinin yanı sıra çeşitli sosyal ve mesleki kuruluşlarda da görev alan Güner, hukuk ve demokrasi alanındaki çalışmalarıyla öne çıkmıştır.

HÜSEYİN CAN GÜNER’İN GÖREV ALDIĞI KURUM VE YAPILAR

Hüseyin Can Güner, siyasi ve mesleki yaşamı boyunca farklı görevlerde bulunmuştur.

Görev aldığı bazı çalışmalar şu şekildedir:

CHP Ankara İl Gençlik Kolları Üniversite Komisyonu çalışmaları

Sosyal Demokrat Öğrenciler örgütlenmesi

Çankaya İlçe Gençlik Kolu çalışmaları

Etimesgut Gençlik Kolu Başkanlığı

CHP Genel Merkez Yerel Yönetimler Komisyonu üyeliği

CHP Çankaya İlçe Başkan Yardımcılığı

Çankaya İlçe Seçim Kurulu üyeliği

CHP Parti Meclisi Üyeliği

Bunun yanı sıra Hüseyin Can Güner, İkinci Yüzyıl Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği ve Türkiye Tenis Federasyonu Disiplin Kurulu Üyeliği görevlerinde de bulunmuştur.

Ayrıca Sosyal Demokrasi Derneği ve Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği üyesidir.

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANI HÜSEYİN CAN GÜNER TUTUKLANDI MI?

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma kapsamında adli süreç başlatılmıştır.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında bazı şüpheliler hakkında işlem yapılmıştır.

Soruşturma kapsamında şüphelilere yönelik olarak “suç örgütü kurma”, “suç örgütüne üye olma”, “rüşvet alma”, “rüşvet verme” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla gözaltı kararı verilmiş, adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda Hüseyin Can Güner’in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edilmiştir.

Şüpheliler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda Cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmiştir.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de bulunduğu şüphelilerden 24’ünün tutuklanmasına karar verilmiştir. Diğer 6 şüpheli ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.