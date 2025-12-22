Hülya Avşar hangi dizide oynayacak? Hülya Avşar dizi için kapandı mı?

Hülya Avşar, uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarına geri dönüyor. Yeni dizisi için setteki hazırlıklarını sürdüren usta oyuncu, farklı bir imaj değişikliğiyle dikkat çekti. İzleyiciler merak ediyor: Avşar hangi karakterle ve hangi dizide sahne alacak? Dizi için özel olarak kapandı mı? Tüm detaylar şimdiden magazin gündeminde konuşuluyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

HÜLYA AVŞAR HANGİ DİZİDE OYNAYACAK?

Hülya Avşar, ATV ekranlarında yayınlanacak olan "Aynı Yağmur Altında" dizisinde başrol oyuncusu olarak seyirci karşısına çıkacak. Dizide Fazilet Aydan karakterini canlandıracak olan Avşar, uzun bir televizyon arasının ardından setteki yerini alacak. Dizinin çekimleri Londra'da başladı ve yurt dışı sahneleriyle dikkat çekiyor. Hülya Avşar'ın canlandıracağı Fazilet Aydan karakteri başörtülü ve derinlikli bir kişiliğe sahip; bu nedenle Avşar, karakterin gerçekliğini yansıtmak için imaj değişikliğine giderek kapandı. Dizinin kadrosunda ayrıca Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan ve Fikret Kuşkan gibi isimler de yer alıyor.

HÜLYA AVŞAR DİZİ İÇİN KAPANDI MI?

Hülya Avşar"Aynı Yağmur Altında" dizisinde canlandıracağı Fazilet Aydan rolü için başörtülü olarak imaj değişikliğine gitti. Uzun süredir televizyon ekranlarından uzak kalan Avşar, karakterin inandırıcılığını artırmak ve rolüne tam anlamıyla adapte olmak için bu kararı aldı. Setten gelen ilk kareler, Hülya Avşar'ın değişimiyle ilgili izleyicilerde büyük merak uyandırdı ve magazin kulislerinde şimdiden konuşulmaya başlandı. Bu imaj değişikliği, Avşar'ın setteki performansının ne kadar ciddiyetle hazırlandığını da gösteriyor.

HÜLYA AVŞAR KİMDİR?

Hülya Avşar, 10 Ekim 1963 tarihinde Balıkesir, Edremit'te doğmuş bir Türk sinema ve dizi oyuncusu, şarkıcı ve sunucudur. Baba tarafından Kürt, anne tarafından ise Türk kökenlidir. Sanat hayatına 1982 yılında Bulvar Gazetesi'nin düzenlediği Kâinat Güzellik Yarışması ile adım attı. Yarışmada birinci seçilmesine rağmen evli olduğu ortaya çıktığı için tacı geri alındı. 1983 yılında Fikret Hakan ve Salih Güney ile başrol oynadığı Haram filmiyle profesyonel sinema kariyerine başladı.

Hülya Avşar, hem sinema hem de televizyon projelerinde uzun yıllar boyunca aktif bir şekilde yer aldı ve Türkiye'nin en tanınan sanatçılarından biri oldu. Oyunculuğunun yanı sıra müzik kariyerine de önem verdi; albümleri ve single çalışmalarıyla popüler kültürde kendine sağlam bir yer edindi. Ayrıca sunuculuk ve talk show deneyimleriyle de ekranın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

HÜLYA AVŞAR KAÇ YAŞINDA?

Hülya Avşar, 10 Ekim 1963 doğumlu olduğu için 2025 yılı itibarıyla 62 yaşındadır. 60'lı yaşlarına rağmen enerjisi, sahne duruşu ve estetik görüntüsüyle hala genç kuşaklar tarafından da yakından takip edilen bir sanatçıdır.

HÜLYA AVŞAR NERELİ?

Hülya Avşar, Balıkesir, Edremit doğumludur. Baba tarafından Hasköy, Ardahanlıdır, anne tarafından ise Balıkesirli bir aileye mensuptur. Ailesi, Avşar-Pirebat Kürt aşiretine mensuptur. Bu kökeni, sanatçının kültürel kimliğinde de önemli bir yere sahiptir.

HÜLYA AVŞAR'IN KARİYERİ

Oyunculuk Kariyeri:

Haram (1983)

İntibah (1982), Sevginin Gücü (1993), Süper Yıldız (1996), Ah Bir Zengin Olsam (1999), Savunma (2000), Zümrüt (2004), Kadın İsterse (2004), Kadın Severse (2006), Muhteşem Yüzyıl: Kösem (2015-2016), Aynı Yağmur Altında (2025).

Müzik Kariyeri:

Albümler ve singlelar: Her şey Gönlünce Olsun (1988), Hatırlar mısın? (1990), Hülya Gibi (1991), Dost Musun Düşman Mı? (1993), Yarası Saklım (1995), Hayat Böyle (1998), Sevdim (2000), Aşıklar Delidir (2002), Kişiye Özel-HauteCouture (2009), Geçmiş Olsun (2011), Aşk Büyükse (2013).

Popüler şarkılar:

"Bu Gece Uzun Olacak", "Yürü Ya Kulum", "Sensiz Kaldım", "Aradın Mı", "Ah Be Güzelim".

Sunuculuk ve TV Programları:

Çek Bakalım, Alaturka Solist, Hülya Avşar Soruyor, Hülya Avşar Show, Hülya Avşar'la Sen Bilirsin, Pişti, Hülya Avşar Stüdyosu, Kadınlar ve Erkekler, Yetenek Sizsiniz Türkiye, O Ses Türkiye, Bir Hülya Avşar Sohbeti.

Özel Hayat: